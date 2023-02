Mayoritas Bursa Asia Menguat, Inflasi Jepang Tertinggi Sejak 1981

Singapura, Beritasatu.com - Mayoritas Bursa Asia Pasifik dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini, Jumat (24/2/2023). Inflasi Jepang mencapai level tertinggi sejak 1981.

Indeks S&P/ASX 200 Australia naik 0,26%, Nikkei 225 Tokyo naik 1,13%, Kospi Korsel naik 0,17%, Hang Seng Hong Kong turun 0,74%, indeks komposit Shanghai turun 0,09%.

Inflasi inti Jepang pada Januari naik 4,2%, tertinggi sejak 1981, sejalan dengan ekspektasi para ekonom yang disurvei oleh Reuters.

Di tengah kenaikan inflasi, calon gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda, mengatakan kebijakan bank sentral Jepang saat ini sudah sesuai. Meskipun banyak efek samping, strategi saat ini “tepat,” kata Ueda, mengomentari kebijakan moneter ultra-dovish bank sentral, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Dia menambahkan lebih banyak waktu diperlukan untuk mencapai target inflasi bank sentral dan untuk mencapai stabilitas harga secara berkelanjutan dan stabil.

Minyak mentah Brent berjangka naik 0,79%, menjadi $82,86 per barel, dibandingkan dengan sekitar $98 per barel pada malam invasi Rusia ke Ukraina setahun lalu. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) menguat 0,86% menjadi US$ 76,04 per barel, mengakhiri penurunan beruntun sesi keenam.

Di Wall Street, S&P 500 naik 0,53% menjadi 4.012,32 dan menghentikan penurunan beruntun empat hari. Dow Jones Industrial Average naik 108,82 poin, atau 0,33%, ke 33.153,91. Nasdaq naik 0,72%, mengakhiri sesi di 11.590,40.

