IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Uji Level 6.890

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,19% ke level 6.822,8 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (23/2/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, IHSG hari ini dipengaruhi data makorekonomi AS dan arah kebijakan moneter the Federal Reserve.

Ekuitas global dan minyak mentah rebound karena pelaku pasar mencerna data makro yang terus menunjukkan kekuatan ekonomi AS, yang memvalidasi sikap kebijakan moneter ketat Federal Reserve. Klaim Pengangguran Awal turun secara tidak terduga ke 192.000 dari 200.000 (lebih rendah dari periode sebelumnya 195.000), menunjukkan pasar tenaga kerja masih ketat.

Laporan PDB QIV 2022 AS mengkonfirmasi ekonomi tumbuh dengan kuat di 2,7%, meskipun lebih rendah dari perkiraan 2,9% dan dari kuartal sebelumnya sebesar 3,2%. Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) kuartal IV 2022, ukuran inflasi yang jadi acuan Fed, direvisi naik menjadi 3,7%, menunjukkan inflasi jauh lebih kuat dari perkiraan semula. Dari Eropa, pembacaan inflasi Januari Zona Euro di 8,6% YoY seperti yang diharapkan, turun dari 9,2% di bulan Desember; di sisi lain, Inflasi Inti menunjukkan peningkatan menjadi 5,3% (vs sebelumnya 5,2%).

Mengikuti bursa Asia & Eropa, IHSG ditutup hijau di 6839.45 kemarin, naik 29 poin atau ,.43%, didukung oleh aksi beli asing di tengah reaksi pelaku pasar terhadap rilis Risalah Rapat FOMC. Bank Sentral AS menunjukkan sikap hawkish lanjutan dengan mengupayakan kenaikan suku bunga yang tidak terlalu agresif untuk menjinakkan tingkat inflasi. Sementara itu, dari Asia, Bank of Korea mempertahankan suku bunga sebesar 3,5% pada pertemuan Februari.

Jika IHSG bisa bertahan di atas support MA50/6832, maka ada peluang akhir pekan ini akan ditutup dengan bullish lebih lanjut menuju resistance MA10 & MA20 (6880-6890); dan akan lebih baik jika mampu bertengger kembali di atas 6900 untuk mengamankan posisi dari ancaman pola bearish double top reversal. NHKSI Research menyarankan investor untuk Wait & See, atau Hold semua posisi karena pasar diperkirakan akan bergejolak sambil berusaha mencari sentimen positif yang dapat mempertahankan Uptrend jangka pendek ini.

Indeks S&P/ASX 200 Australia naik 0,26%, Nikkei 225 Tokyo naik 1,13%, Kospi Korsel naik 0,17%, Hang Seng Hong Kong turun 0,74%, indeks komposit Shanghai turun 0,09%.

Minyak mentah Brent berjangka naik 0,79%, menjadi $82,86 per barel, dibandingkan dengan sekitar $98 per barel pada malam invasi Rusia ke Ukraina setahun lalu. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) menguat 0,86% menjadi US$ 76,04 per barel, mengakhiri penurunan beruntun sesi keenam.

Di Wall Street, S&P 500 naik 0,53% menjadi 4.012,32 dan menghentikan penurunan beruntun empat hari. Dow Jones Industrial Average naik 108,82 poin, atau 0,33%, ke 33.153,91. Nasdaq naik 0,72%, mengakhiri sesi di 11.590,40.

