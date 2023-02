Dukung Pencegahan Korupsi, Airmas Gelar Seminar Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa

Surabaya, Beritasatu.com- Implementasi ekatalog menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo dan SE KPK no.14 tahun 2022 untuk pencegahan korupsi barang dan jasa. Sesuai arahan itu, Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di ekatalog menggelar seminar edukasi dan update produk information Technology (IT) bertema One Stop Solution with Airmas di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (23/2/2023).

"Alhamdulilah pemprov Jawa Timur pada bulan Januari seluruh OPD untuk pembelanjaan di alihkan ke e-purchasing, hampir 55% pengadaan barang dan jasa sudah beralih ke e-purchasing," ujar Nanda Pratama Sukoco, Sub Koordinator Pendampingan Konsultasi dan BIMTEK Pengadaan Barang dan Jasa Jawa Timur.

Seminar ini dihadiri 164 Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Keputusan se-Jawa Timur. Peserta sangat antusias karena PP dan PPK bisa secara langsung bertanya dengan tim LKPP yang hadir dan kepada para principle produk IT terkait kebutuhan penggadaan barang IT pada masing-masing instansi yang berada di provinsi Jawa Timur.

"Kami sangat senang dalam seminar hari ini, Ayooklik by Airmas dapat membantu para OPD Provinsi Jawa Timur bisa membahas dan membantu update regulasi dalam pengadaan barang dan Jasa. Semoga kedepannya kami dapat memeberikan pelayanan terbaik dan memenuhi seluruh kebutuhan IT di pemerintahan Jawa Timur," kata Riani Hadinata, Direktur Produk Airmas Group.

Airmas berharap dengan acara sosialisasi ini, para PP dan PPK menjadi tahu perkembangan produk-produk IT untuk kebutuhan daerahnya secara maksimal. Sejumlah produk yang dipresentasikan dalam acara ini adalah, Server, PC Notebook, Printer, UPS, Software, Scanner dan Audio visual (Interaktif tv panel).

Sosialisasi bertujuan untuk memaksimalkan pengadaan barang dan jasa IT khususnya produk-produk TKDN, di mana produk tersebut yang sedang digalangkan pemerintah. Penyuluhan ini juga mewujudkan instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang Lokmat reformasi birokrasi tahun 2020-2024.

