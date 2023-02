Harga Minyak Flat karena Stok AS Naik, tetapi Rusia Pangkas Pasokan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak dunia flat (mendatar) pekan ini, tetapi naik dalam perdagangan yang fluktuatif pada Jumat (24/2/2023). Kenaikan harga didukung prospek ekspor minyak Rusia yang lebih rendah, tetapi ditekan meningkatnya persediaan di Amerika Serikat (AS) dan kekhawatiran ekonomi global.

Mengutip CNBC International, harga minyak Brent berjangka US$ 83,16 per barel, naik 95 sen, atau 1,2% dan harga minyak mentah West Texas Intermediate AS berjangka (WTI) menetap US$ 76,32 per barel, naik 93 sen, atau 1,2%. Sebelumnya, keduanya turun lebih dari US$ 1 per barel.

Volume perdagangan yang lebih rendah berkontribusi pada volatilitas.

Pada hari peringatan invasi Rusia ke Ukraina 24 Ferbuari 2023, patokan minyak mentah Brent 15% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ini mencapai level tertinggi 14 tahun hampir US$ 128 per barel pada 8 Maret 2022.

Kedua harga minyak naik sekitar 2% pada Kamis (23/2/2023) karena rencana memangkas ekspor minyak dari pelabuhan barat hingga 25% di bulan Maret. Jumlah ini melebihi pengurangan produksi yang diumumkan 500.000 barel per hari.

Namun pasar dipasok dengan persediaan AS pada level tertinggi sejak Mei 2021, menurut data dari Administrasi Informasi Energi AS.

Sementara rig minyak AS turun tujuh menjadi 600 minggu ini, sementara jumlah total masih naik 103 rig, atau 15,8%, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes Co.

Indikasi produk mentah dan olahan Rusia menumpuk di kapal tanker juga mengisyaratkan peningkatan pasokan minyak.

JP Morgan mengatakan dalam sebuah catatan bahwa harga minyak dalam jangka pendek lebih rendah menuju US$ 70-an karena hambatan pertumbuhan global dan kelebihan persediaan yang diperburuk membanjirnya minyak Rusia.

JP Morgan juga mengharapkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas produksi guna membatasi penurunan harga minyak.

Risalah pertemuan Federal Reserve AS terbaru menunjukkan bahwa mayoritas pejabat tetap hawkish pada inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja yang ketat. Hal ini menandakan pengetatan moneter lebih lanjut.

Sementara indeks dolar menguat. Dolar yang kuat membuat harga komoditas dalam dolar lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

