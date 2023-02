Dolar Menguat, Harga Emas ke Posisi Terendah 8 Minggu

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun ke level terendah dalam 8 minggu pada Jumat (24/2/2023), didorong penguatan dolar dan imbal hasil obligasi karena pasar bersiap menyikapi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve AS (the Fed) dalam beberapa bulan mendatang.

Data menunjukkan inflasi AS meningkat karena belanja konsumen melonjak tajam 1,8% pada Januari, dibandingkan dengan perkiraan Reuters sebesar 1,3%. Hal ini semakin memperkuat ekspektasi bahwa Fed akan tetap hawkish.

Harga emas di pasar spot turun 0,62% pada US$ 1.811,30 per ons dan harga emas berjangka AS merosot 0,48% menjadi US$ 1.818,10.

"Imbal hasil obligasi meningkat dan dolar menguat setelah data ekonomi," kata analis OANDA, Edward Moya dikutip CNBC International.

Menekan harga emas, indeks dolar bertahan di dekat puncak 2 bulan. Sementara imbal hasil obligasi menuju kenaikan mingguan kelima.

Dengan data barang tahan lama AS yang akan dirilis minggu depan, aktivitas manufaktur diperkirakan akan meningkat.

"Anda mungkin akan mendapatkan bukti lebih lanjut bahwa ekonomi tidak melemah, yang seharusnya memicu lebih banyak kekhawatiran inflasi," kata Moya.

Menyusul serangkaian data ekonomi yang kuat, investor telah mengembalikan ekspektasi penurunan suku bunga yang dalam tahun ini dan memperkirakan suku bunga AS akan mencapai puncaknya pada bulan Juli di 5,35% dan tetap di atas 5% hingga akhir tahun.

Kenaikan suku bunga menumpulkan daya tarik emas karena meningkatkan biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

