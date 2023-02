Strategi Jitu, Metta Murdaya Sukses Memperkenalkan Jamu di Amerika

Jakarta, Beritasatu.com- Juara di negeri orang tentu jauh lebih sulit dibanding juara di negeri sendiri. Pengalaman itu sungguh dibuktikan benar oleh Metta Murdaya yang memperkenalkan jamu dari rempah-rempah Indonesia di Amerika. Kombinasi kerja keras dan strategi jitu Metta tak sia-sia. Putri pasangan Hartati Murdaya dan Murdaya Poo ini berhasil merebut segmen pasar. Metta sengaja memilih nama "Juara" untuk produk jamu yang diperkenalkan dalam bentuk skincare.

"Juara itu kan artinya winner dan champion. Konsepnya kami mau buat produk yang buat customer itu merasa we are the winner and champion beauty. Kami mencoba berani dalam entrepreneur journey, ini seperti simbol," ujarnya saat bertemu Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Metta memang cukup lama berada di Amerika Serikat. Meskipun demikian, dia tak melupakan kenangan tentang rempah-rempah jamu saat masa kecil.

“Saya juga punya memori, dulu lari-lari waktu masih kecil, usia 4 tahun, rambut saya dikasih lidah buaya. Rambut jadi lengket tapi dingin rasanya,” kenangnya.

Diakui, Metta menghadapi banyak kesulitan untuk memperkenalkan jamu pada budaya dan gaya hidup warga Paman Sam. Warga Amerika juga cukup tidak mengenal Indonesia, selain Bali. Namun situasi berubah saat pandemi Covid dan orang lebih peduli pada kesehatan.

“Setelah 2014, konsep self care mulai muncul. Yoga became a thing. Juicing menjadi trend. Finally orang bisa minum jamu. Orang tidak bisa bilang jamu itu sebagai teh atau sebagai juice juga aneh. Bikin jamu di AS kan ribet, tidak ada rempah-rempah di sana,” ujar wanita yang kini tinggal di New York.

Mencermati kendala soal pemahaman, Metta tak bisa tinggal diam. Dia meluangkan waktu untuk menulis buku berjudul Jamu Lifestyle: The Indonesian Herbal Wellness Tradition. Dikerjakan pada masa pandemi, buku soal jamu sebagai tradisi Indonesia ini diterbitkan oleh Afterhours, penerbit di Jakarta.

Di sisi lain, Metta melihat momentum untuk berbicara soal jamu dan kesehatan atau wellness. Dia cukup terbantu dengan reputasi bagus Pulau Bali sebagai wellness destination. Dari sanalah, Metta mulai serius memikirkan produk yang tepat.

“Kalau jamu ditaruh di kulit, artinya kan skincare. Jamu kan ada di semua spa di Bali. Lulur itu kan sebetulnya rempah-rempahnya sama. Kami pakai jalur skincare untuk bicara tentang wellness dari Indonesia,” ujarnya.

Menyikapi kemunculan pandemi Covid, Metta ternyata menemukan peluang makin baik. Kesadaran orang tentang kesehatan semakin tinggi. Bahkan setelah pandemi, kesadaran itu masih terus terjaga.

“Cerita jamu sebagai wellness tradition bisa benar-benar mengembang karena audiencenya kan lebih terbuka. Buat business, ini adalah problem solution dan sekarang kan problemnya mental health,” paparnya.

Menurut Metta, memperkenalkan jamu lewat jalur wellness sepertinya lebih orininal. Namun butuh berpuluh-puluh tahun untuk seseorang siap mengerti jamu.

“Orang butuh 10 tahun untuk memahami wellness. PR-nya kita sekarang adalah mengaitkan jamu dan wellness. Mungkini Wellness orang bisa interesting, tapi apa hubungannya dengan jamu. PR itu,” tambahnya.

Saat pandemi Covid, kata Metta, kesadaran orang tentang kesehatan memang meningkat. Namun di sisi lain, pandemi juga meningkatkan stres. Orang-orang lebih banyak beraktivitas di rumah dan mulai menyadari untuk lebih mengurus dirinya sendiri.

“Produk Juara dengan konsep jamu ini bukan cuma keren buat badan, tapi memang konsep feel good. Jadi smell, texture, semua. Bukan hanya bersihkan badan, tapi membuka experience. Seperti spa shower jadi self care, lalu orang jadi mengerti self care itu dan wellness juga,” tambahnya.

