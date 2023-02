PTPP Pastikan Tol Semarang Demak Seksi 2 Siap Beroperasi

Demak, Beritasatu.com – Jalan Tol Semarang–Demak di Provinsi Jawa Tengah, sepanjang 26,4 kilometer (km), dikenal dengan jalan tol “Atlantis”. Hal itu, karena jalan tol ini harus melewati jalur banjir rob yang selalu menimpa sebagian wilayah Semarang dan Demak. Atlantis adalah legenda kota yang hilang akibat terendam air laut.

Jalan tol tersebut terbagi ke dalam dua seksi. Untuk Seksi 1 ruas Kaligawe Semarang-Sayung Demak memiliki panjang 10,39 km. Sementara, Seksi 2 ruas Sayung-Kadilangu Demak memiliki panjang 16,01 km.

Saat ini pemerintah telah merampungkan seksi 1 ruas Sayung–Kadilangu Demak dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu (25/2/2023). Saat peresmian, Jokowi menyampaikan jika Jalan tol Semarang–Demak ini selain bermanfaat dalam kecepatan distribusi logistik, juga dapat difungsikan sebagai tanggul laut.

"Jalan tol Sayung-Demak yang dibangun juga sebagai tanggul laut. Sehingga rob yang ke depan akan semakin jauh dan levelnya semakin tinggi, yaitu masuk daratan karena perubahan iklim, maka sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol tanggul laut dari jalan yang dibangun ini,” sebut Presiden Jokowi.

Sementara untuk jalan tol Semarang–Demak seksi 1 ruas Kaligawe Semarang–Sayung Demak, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan jika saat ini progresnya masih dalam upaya pembebasan lahan.

“Yang seksi 1 sedang dalam proses pembebasan lahan. Karena di sana (seksi 1) ada dua konsep yakni antara tanah musnah dengan tanah bukan musnah. Namun sudah diputuskan Pak Presiden bahwa akan diperlakukan seperti tanah biasa,” ungkap Basuki.

Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad mengatakan, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 memiliki lintasan sepanjang 16,01 kilometer dimulai dari Sayung KM 449 sampai dengan KM 465. Jalan tol yang memiliki nilai investasi sebesar Rp. 5,9 triliun ini memiliki skema pengembalian berupa tarif serta masa konsesi selama 50 tahun.

"Investasi jalan tol ini sangat menjanjikan dimana memiliki nilai internal rate of return atau IRR sebesar 11,56%. Nilai IRR

tersebut sangat dipengaruhi oleh angka proyeksi lalu lintas harian rata-rata atau LHR sebesar 16.934 kendaraan per hari di tahun 2023 ini," kata Novel.

Jalan Tol Semarang Demak Seksi 2 Ruas Sayung - Demak ini ...

