Mengintip Kinerja Emiten 2022, Perbankan dan Energi Jadi Terbaik

Jakarta, Beritasatu.com- Sejauh ini sekitar 26% dari 45 emiten indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merilis laporan keuangan tahun 2022. Dari kinerja yang sudah dipublikasikan, performa paling cemerlang tahun lalu adalah emiten perbankan dan energi. Kinerja tersebut sejalan dengan jumlah pertumbuhan penyaluran kredit secara konsolidasi yang mengalami akselerasi.

Financial Expert PT Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih menyebutkan, kredit dimaksud antara lain tercermin pada kinerja emiten PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan kredit 14% (year on year/yoy), 8,9% (yoy), 11,7% (yoy), dan 10,9% (yoy). Capaian ini juga tercermin dari penyaluran kredit secara nasional pada 2022 yang tumbuh 11,35% (yoy).

Advertisement

“Kinerja perbankan yang solid turut ditopang oleh mobilitas dan konsumsi masyarakat yang kembali normal pasca-pandemi Covid-19, walaupun Bank Indonesia menaikkan suku bunga sejak Agustus 2022 hingga di level 5,5% pada akhir 2022. Rilis kinerja keuangan perbankan tersebut turut membawa saham perbankan rebound di akhir Januari 2023,” terang Ratih dikutip Investor Daily, Minggu (26/2/2023).

Menurut dia, setelah rilis laporan keuangan, pelaku pasar sedang menantikan kebijakan pembagian dividen dari emiten perbankan yang akan dirilis setelah diselenggarakannya RUPS tahunan. Diproyeksikan dividend payout ratio dan dividend yield akan menarik jika menakar kinerja keuangan pada 2022. “Kebijakan dividen tersebut tentunya menjadi katalis positif bagi pergerakan harga saham perbankan,” tegas Ratih.

Selain sektor perbankan, sektor energi juga diproyeksikan memiliki kinerja keuangan yang baik pada 2022. Misalnya, emiten di sektor batu bara yang tercermin dari harga komoditas global yang melonjak cukup signifikan.

Harga Batu bara ICE Newcastle terpantau sempat mencapai US$ 450 per metrik ton pada September 2022. Adapun harga batu bara acuan menurut Kementerian ESDM RI mencapai rekor tertinggi tahun lalu sebesar US$ 330 per metrik ton. “Emiten migas juga berpotensi memiliki kinerja cemerlang pada 2022, sejalan dengan harga minyak mentah global WTI mencapai level US$120 per barel pada Maret 2022,” menurut Ratih.

Baca selanjutnya

Berdasarkan harga penutupan pada 24 Februari 202, Ajaib Sekuritas memberikan trading ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini