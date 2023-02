Bitcoin Pekan Ini Uji Level Resisten US$ 23.500

Jakarta, Beritasatu.com - Sentimen suku bunga The Fed dan sikap ketat IMF terhadap aset kripto telah membuat pasar kripto semakin volatil, termasuk Bitcoin yang turun 3% dalam sepekan terakhir.

Namun, pada Senin pagi (27/2/2023), harga Bitcoin naik 1,69% dalam 24 jam terakhir dan berada di level US$ 23.549,8 per koin atau setara dengan Rp 359,49 juta.

Advertisement

Selain Bitcoin, Ethereum dan Binance coin juga mengalami kenaikan harga, masing-masing naik 2,9% dan 2,21% dalam sehari terakhir.

BACA JUGA

Bitcoin dan Ethereum Melemah Sambut Rilis the Fed

Dikutip dari Cryptonews, Bitcoin masih menghadapi resistance di level US$ 23.500 dan level support-nya di US$ 22.800. Jika tembus di bawah level support ini, berpotensi mengekspos harga BTC ke area support berikutnya di level US$ 22.150. Namun, karena BTC telah memasuki zona oversold, ada kemungkinan BTC akan memantul dan menembus level resistance di US$ 23.500, berpotensi bertengger di US$ 24.250.

Investor perlu mencermati beberapa faktor yang dapat memengaruhi harga BTC dalam jangka pendek dan panjang, termasuk langkah Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga dan saran IMF tentang pelarangan aset kripto pribadi. Kesulitan menambang Bitcoin juga telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, menunjukkan minat yang semakin besar dari para penambang.

Selama dua minggu terakhir, kesulitan menambang bitcoin telah meningkat sebesar 9,95% ke level tertinggi baru sepanjang masa. Menurut data on-chain, kesulitan penambangan naik menjadi 43,05 dalam perhitungan ulang terbaru di blok 778.323.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul: Volatilitas Pasar Kripto Kencang, Bitcoin Bergejolak

Saksikan live streaming program-program BTV di sini