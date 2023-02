Harga Minyak Ambles karena Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Senin (27/2/2023) karena data ekonomi AS yang kuat membuat suku bunga Federal Reserve AS, The Fed naik lebih lanjut untuk melawan inflasi. Hal ini dinilai dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak.

Pelemahan harga minyak dibatasi kekhawatiran pasokan setelah Rusia menghentikan ekspor ke Polandia melalui jalur pipa utama.

Harga minyak Brent berjangka turun 83 sen, atau 1%, menjadi US$ 82,33 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 61 sen, atau 0,8%, menjadi US$ 75,71.

Dikutip CNBC International, pesanan baru barang modal utama manufaktur AS pada Januari meningkat lebih dari yang diharapkan. Sementara pengiriman pulih dan menunjukkan pengeluaran bisnis peralatan meningkat pada awal kuartal pertama 2023.

Data ekonomi yang positif itu membantu bursa saham global pulih. Namun tetap mendekati posisi terendah 6 minggu karena investor mewaspadai kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan Eropa.

Gubernur Fed AS Philip Jefferson mengatakan inflasi di Amerika Serikat tetap "sangat tinggi."

Menambah kekhawatiran permintaan minyak global adalah meningkatnya ketegangan Tiongkok-AS di Hong Kong. Sementara investor menunggu sinyal kebijakan dari Kongres Rakyat Nasional.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada Minggu (26/2/2023), mengatakan Tiongkok belum bergerak untuk memberikan bantuan Rusia guna melawan Ukraina. Washington menjelaskan langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi serius.

Hal lain yang membebani minyakadalah Administrasi Informasi Energi AS melaporkan bahwa stok minyak mentah AS pekan lalu naik ke level tertinggi sejak Mei 2021.

Sementara Rusia menghentikan pasokan minyak ke Polandia melalui pipa Druzhba. Kilang Polandia PKN Orlen mengatakan penghentian pengiriman terjadi sehari setelah Polandia mengirimkan tank Leopard pertamanya ke Ukraina.

Rusia akan memotong ekspor minyak dari pelabuhan barat hingga 25% pada bulan Maret dibandingkan Februari, melebihi pemotongan produksi yang diperdebatkan sebelumnya sebesar 5%.

Namun, sebagian besar analis melihat larangan Uni Eropa (UE) atas impor minyak lintas laut Rusia dan batasan harga internasional hanya berdampak kecil pada pasokan global.

"Produksi minyak Rusia telah melampaui ekspektasi dalam beberapa bulan terakhir karena sanksi UE/AS yang longgar," kata Bank of America dalam sebuah catatan.

