Harga Emas Makin Bersinar karena Penguatan Dolar Mereda

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada Senin (27/2/2023) di tengah pelemahan dolar, meski kekhawatiran kenaikan suku bunga Federal Reserve AS, The Fed mempertahankan emas di dekat level terendah 2 bulan.

Harga emas di pasar spot naik 0,3% menjadi US$ 1.816,83 per ons dan harga emas berjangka AS menguat 0,4% menjadi US$ 1.823,90.

Indeks dolar turun setelah mencapai level tertinggi 7 minggu, membuat emas batangan lebih murah untuk pembeli luar negeri.

"Harga emas memiliki support sekitar US$ 1.806, tetapi telah merosot karena inflasi lebih tinggi dari perkiraan dan data ekonomi terus menguat," kata Kepala Strategi Pasar Komoditas TD Securities, Bart Melek dikutip CNBC International.

Harga emas mencapai level tertinggi sejak April 2022 bulan ini. Namun sejak itu turun 7% setelah serangkaian data AS menunjukkan ekonomi tangguh.

Data Jumat pekan lalu menunjukkan belanja konsumen AS Januari meningkat ke level tertinggi 2 tahun. Sementara inflasi meningkat, menambah kekhawatiran pasar bahwa Fed dapat terus menaikkan suku bunga hingga musim panas.

Kenaikan suku bunga menumpulkan daya tarik emas karena meningkatkan biaya peluang memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

