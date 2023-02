Situs Logam Mulia Antam Tidak Bisa Diakses, Perdagangan Emas Terganggu

Jakarta, Beritasatu.com - Jual beli logam mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) hari ini, Selasa (28/2/2023), mengalami gangguan setelah situs online logammulia.com tidak dapat diakses.

"Sehubungan dengan adanya kendala jaringan, seluruh transaksi online www.logammulia.com sementara tidak beroperasi. Kami akan informasikan kembali jika jaringan sudah kembali normal. Terima kasih," demikian bunyi pengumuman di situs Antam.

Advertisement

Hingga berita ini diturunkan, situs masih belum bisa diakses.

BACA JUGA

Harga Emas Makin Bersinar karena Penguatan Dolar Mereda

Sementara itu, harga emas dunia menguat pada penutupan Senin (27/2/2023) di tengah pelemahan dolar. Harga emas di pasar spot naik 0,3% menjadi US$ 1.816,83 per ons dan harga emas berjangka AS menguat 0,4% menjadi US$ 1.823,90.

Indeks dolar turun setelah mencapai level tertinggi 7 minggu, membuat emas batangan lebih murah untuk pembeli luar negeri.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini