Menarget Net Zero Emission, FFI Gandeng PLN

Jakarta, Beritasatu.com – Frisian Flag Indonesia (FFI) bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk berkomitmen dalam mendukung penerapan inisiatif ramah lingkungan dan mencapai net zero emission. Dalam rantai produksi, FFI berinisiatif melalui pembelian sertifikat energi terbarukan atau renewable energy certificate (REC) dari PLN.

REC adalah instrumen yang merepresentasikan atribut terbarukan dari setiap MWh listrik yang diproduksi oleh pembangkit listrik terbarukan. Satu unit REC merepresentasikan satu MWh.

Menurut catatan PLN, energi yang berasal dari sumber terbarukan akan mendukung pencapaian bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan mendukung target elektrifikasi 100%. Transisi ke energi terbarukan juga akan otomatis mengurangi emisi gas rumah kaca.

President Director PT Frisian Flag Indonesia Berend Van Wel menyampaikan, komitmen Frisian Flag Indonesia ini sejalan dengan pemerintah untuk beralih dari bahan bakar fosil dan mencapai net zero emisi karbon pada 2060.

“Sertifikat energi terbarukan ini merupakan instrumen yang merepresentasikan komitmen Frisian Flag Indonesia untuk menerapkan penggunaan energi terbarukan dalam fasilitas perusahaan dan rantai pasok kami,

sesuai dengan ambisi nourishing Indonesia to progress dengan ikut serta menurunkan jejak karbon dan emisi gas rumah kaca untuk memitigasi perubahan iklim dunia," kata Berend Van Wel dalam acara seremonial penandatanganan sertifikat REC dari PLN oleh FFI, di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Berend menyampaikan, FFI tidak hanya memiliki visi mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat dan kuat melalui produk-produk susu kaya protein hewani, serta mensejahterakan mitra peternak dan UMKM, tapi juga beroperasi selaras dengan alam dengan tujuan melestarikan bumi.

Dengan membeli REC, lanjut Berend, FFI bertransisi menuju energi terbarukan dan mendorong upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. FFI juga ikut berkontribusi dalam penanggulangan masalah perubahan iklim dengan menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Dengan visi sustainability 2050, FrieslandCampina sebagai induk perusahaan bersama FFI berambisi mencapai zero emisi CO2 dan zero waste melalui circular plant, pengurangan konsumsi energi dan air sampai 50% dan mengoperasikan pabrik yang 100% ramah lingkungan di FrieslandCampina. Untuk itu, menuju 2025, FFI melakukan langkah-langkah strategis berupa pengurangan emisi CO2 seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan sampah dan landfill 100% pada 2023, penghematan energi dan air lebih dari 15% sebelum 2024, dan mencapai label C untuk sustainability sebelum 2025," lanjut Berend.

General Manager Unit Induk Distribusi Jakarta Raya PT PLN (Persero) Doddy B. Pangaribuan mengatakan bangga dengan komitmen FFI untuk mendapatkan renewable energy certificate.

"Ini sebagai kewajiban kita bersama untuk mendukung komitmen pemerintah mencapai net zero emission pada 2026. Upaya untuk mencapai hal tersebut tidak dapat kita lakukan sendiri. FFI adalah pelanggan terbesar dari 57 pelanggan yang sudah terdaftar sebagai pembeli REC di Jakarta saja, dengan kontrak 4600 unit REC per bulan. Tentu saja PLN berkewajiban untuk memasok tidak hanya listrik yang ramah lingkungan tetapi juga memiliki ketersediaan dan keandalan yang tinggi," kata Doddy.

Pembelian REC sendiri merupakan bagian dari roadmap FFI menuju carbon neutral 2050. Dengan REC, FFI mampu menurunkan emisi CO2 sebanyak 43.987 ton CO2eq/tahun. Sebelumnya, total emisi CO2 yang dihasilkan FFI per tahun adalah 66.760 tCO2eq. Pada 2025, ketika pabrik di Cikarang sepenuhnya mengoperasikan Biomass Boiler, FFI akan mengurangi emisi CO2 sampai 90,5%.

