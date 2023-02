Naik 21,50 Persen, Latinusa Cetak Laba US$ 7,12 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) atau Latinusa mencatakan kenaikan laba bersih sepanjang tahun 2022 dengan angka US$ 7,12 juta atau setara dengan Rp 108,86 miliar. Jumlah tersebut naik 21,50% dibandingkan dengan catatan pada 2021 senilai US$ 5,86 juta.

Kenaikan laba bersih Latinusa diiringi dengan kenaikan pendapatan, dengan mencatatkan angka US$ 255,34 juta atau setara denganRp 390 triliun pada akhir tahun 2022.

Sebelumnya, Latinusa mencatatkan pendapatan pada tahun 2021 sebesar US$ 210,7 juta atau Rp 321,9 triliun dengan kenaikan 21,16%.

Secara rinci, total pendapatan NIKL hingga 31 Desember 2022 di kontribusi paling besar dari penjualan lokal mencapai senilai US$ 255,34 juta, atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US$ 209,26 juta. Namun, pada tahun 2022 tidak ada penjualan ekspor.

Berbanding dengan penjualan pada tahun 2021 dengan penjualan lokal sebesar US$ 209,26 juta dan penjualan ekspor sebesar US$ 1,47 juta.

Seiring meningkatnya jumlah pendapatan Latinusa, dari sisi operasional perseroan mencatatkan beban penjualan sebesar US$235,75 juta sepanjang 2022. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada beban tahun 2021 sebanyak US$ 91,41 juta.

Sedangkan total liabilitas NIKL hingga 31 Desember 2022 mengalami kenaikan untuk jangka pendek, dengan tercatat sebesar US$ 134,5 juta atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar US$ 130,7 juta.

Sementara itu, liabilitas jangka panjang Latinusa turun menjadi US$1,88 juta dari sebelumnya US$ 2,39 juta. Hingga 331 Desember 2022 total liabilitas dan ekuitas NIKL tercatat meningkat sebesar US$ 196,37 juta, dibandingkan dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun sebelumnya sebesar US$ 187,75 juta.

Adapun, jumlah kas dan setara kas akhir tahun NIKL hingga31 Desember 2022 tercatat menurun dari US$ 27,82 juta menjadi sebesar US$ 24,74 juta.

Secara rinci, jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar US$23,01 juta pada 2022. Jumlah tersebut naik dari kas bersih dari aktivitas pendanaan NIKL pada 2021 senilai US$16,88 juta.

