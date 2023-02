Japfa Comfeed Berencana Private Placement 1,17 Miliar Saham

Jakarta, Beritasatu.com - PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA) bersiap melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 1,17 miliar saham atau setara dengan 10% dari total modal yang ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen Japfa Comfeed mengutarakan tujuan digelarnya private placement yakni demi membiayai keperluan perseroan seperti modal kerja, investasi hingga menurunkan liabilitas yang dimiliki perseroan. Menimbang hal itu, perseroan merasa perlu untuk mendapatkan investor strategis baru untuk memperkuat permodalan.

Adapun menilik laporan keuangan perseroan pada September 2023 atau tepatnya kuartal III-2023, JPFA memiliki total liabilitas sebesar Rp 19, 49 triliun atau meningkat 25,90% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp 15,48 triliun. Total liabilitas ini terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 9,90 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp 9,50 triliun.

Sayangnya, perseroan masih belum merincikan siapa yang menjadi investor strategis baru yang akan mengeksekusi private placement ini. Japfa Comfeed baru mengumumkan nilai nominal sebesar Rp 200 per saham atau Rp 40 per saham. Namun apabila menggunakan harga saham perseroan saat ini pada level Rp 1.345 per saham, maka perseroan berpotensi meraih dana segar hingga Rp 1,57 triliun.

Apabila aksi ini selesai dieksekusi, maka para pemegang saham JPFA akan terdilusi sebesar 9,09%. Kepemilikan Japfa Ltd sendiri pada perseroan akan berkurang menjadi 50,39% dari sebelumnya 55,43%.

Selain itu, pemegang saham publik juga menurun menjadi 49,61% dari 44,57%. Agar rencana ini berjalan lancar, perseroan akan meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 5 April 2023.

Sementara itu, hingga kuartal III-2022 Japfa Comfeed membukukan laba bersih sebesar Rp1,42 triliun, angka itu susut 5,24% dari perolehan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1,50 triliun.

Hal itu terjadi saat penjualan bersih perseroan naik 12,16% menjadi Rp 36,79 triliun, dari sebelumnya Rp 32,80 triliun. Pertumbuhan ini dicapai berkat sumbangsih segmen peternakan komersial mendominasi dengan berkontribusi sebesar Rp 14,25 triliun.

Kemudian, segmen pakan ternak mencatatkan angka penjualan Japfa Comfeed sebesar Rp 10,43 triliun, segmen pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen tercatat sebesar Rp 5,58 triliun.

Selanjutnya, segmen budidaya perairan tercatat sebesar Rp 3,59 triliun, segmen pembibitan unggas mencatatkan angka penjualan sebesar Rp 1,98 triliun, serta perdagangan dan lain-lain sebesar Rp1,59 triliun. Namun, terdapat potongan penjualan sebesar Rp 660,18 miliar.

