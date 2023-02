Fluktuasi Harga BBM Pertamax Dinilai Wajar, Masyarakat Akan Terbiasa

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (98) yang tergolong bahan bakar khusus (BBK) mulai 1 Maret 2023 di seluruh Indonesia. Sementara untuk harga BBM non-subsidi jenis Dexlite dan Pertamina DEX justru turun.

Adapun untuk BBM subsidi yakni jenis Pertalite dan Solar subsidi yang ditetapkan pemerintah tidak mengalami perubahan. Perubahan harga BBM nonsubsidi secara fluktuatif dinilai wajar.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan harga BBM non-PSO yang fluktuatif sudah menjadi hal yang biasa bagi konsumen, karena sesuai dengan harga minyak mentah dunia. "Apalagi BBM non-PSO merupakan BBM berkualitas dengan RON lebih tinggi," jelas dia seperti dikutip Antara, Selasa (28/2/2023).

Dia mengatakan penetapan harga BBM nonsubsidi atau non public service obligation (PSO) secara fluktuatif tidak masalah asal Pertamina mampu menjamin pasokan dan kualitasnya untuk kepentingan dan hak-hak konsumen. "Pengguna BBM nonsubsdii kan tipe konsumen yang daya belinya lebih baik dari pada pengguna BBM subsidi," kata dia.

Tulus mengatakan pemerintah telah menetapkan BBM penugasan atau BBM PSO, seperti Pertalite dan Solar. Jenis BBM PSO inilah yang harganya diintervensi oleh pemerintah selaku regulator. "Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat konsumen. Untuk menopang kebijakan ini pemerintah rela menggelontorkan subsidi BBM," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah, meyakini masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui informasi mengenai perbedaan jenis BBM dan harganya. Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya bakal ditangani dengan sigap. "BBM nonsubsidi sama dengan barang lain yang naik turun nggak ada masalah," kata dia.

Dikutip pengumuman resmi dari situs Pertamina, mulai 1 Maret 2023 di DKI Jakarta, harga Pertamax (RON 92) naik Rp 500 menjadi Rp 13.300 per liter dari sebelumnya Rp 12.800 per liter.

Sementara harga Pertamax Turbo (RON 98) naik Rp 250 menjadi Rp 15.100 per liter dari sebelumnya Rp 14.850 per liter.

Harga Pertamax terakhir kali berubah pada awal Januari 2023. Saat itu harga Pertamax turun menjadi Rp 12.800 per liter dibanding Desember 2022 sebsar Rp 13.900. Pada Februari 2023 harga Pertamax tidak mengalami perubahan harga.

Meski demikian, harga Dexlite di DKI Jakarta dan sekitarnya mulai 1 Maret 2023 turun menjadi Rp 14.950 per liter dari Rp 16.150 per liter. Hal yang sama terjadi pada harga Pertamina DEX turun menjadi Rp 15.850 per liter, dari sebelumnya Rp 16.850 per liter.

Adapun untuk BBM subsidi atau public service obligation (PSO) yakni jenis Pertalite dan Solar subsidi yang ditetapkan pemerintah tidak mengalami perubahan. Harga Solar subsidi masih sama Rp 6.800 per liter dan Pertalite Rp 10.000 per liter.

