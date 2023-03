Harga Minyak Rebound karena Harapan Ekonomi Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik hampir 2% pada perdagangan Selasa (28/2/2023) menghapus kerugian di awal sesi karena harapan pemulihan ekonomi Tiongkok. Hal ini mengimbangi kekhawatiran kenaikan suku bunga AS yang menekan konsumsi di ekonomi terbesar dunia itu.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk bulan April, Selasa, menguat US$ 1,44, atau 1,8%, pada US$ 83,89 per barel. Sementara kontrak Mei yang lebih aktif naik US$ 1,41, atau 1,7%, menjadi US$ 83,45.

Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 1,37, atau 1,8%, menjadi US$ 77,05 per barel.

Untuk bulan Februari, harga minyak Brent turun sekitar 0,7%, sementara harga minyak WTI ambles sekitar 2,5%.

Ekspektasi pemulihan permintaan di Tiongkok mendukung kenaikan harga minyak.

Pasar juga menunggu data penting selama 2 hari ke depan. Ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan aktivitas pabrik di Tiongkok tumbuh pada Februari.

"Pemulihan ekonomi Tiongkok akan mendorong permintaan minyak, komoditas ini berada di posisi yang paling diuntungkan," kata analis JPMorgan dalam catatan klien dikutip CNBC International.

Sedangkan ekspor minyak mentah ural ke Tiongkok dari pelabuhan Barat Rusia naik pada Februari dari bulan sebelumnya, karena biaya pengiriman lebih rendah dan permintaan meningkat, kata sumber Reuters.

Harga minyak diperkirakan akan naik di atas US$ 90 per barel menjelang paruh kedua tahun 2023 karena pemulihan permintaan Tiongkok dan produksi Rusia turun, jajak pendapat Reuters menunjukkan Selasa.

Analis minyak JPMorgan juga mempertahankan harga rata-rata 2023 pada Brent di US$ 90 per barel.

Lonjakan harga minyak dibatasi ancaman kenaikan suku bunga AS, The Fed setelah pesanan baru barang modal inti AS pada Januari lebih kuat dari perkiraan.

Apalagi Gubernur Federal Reserve AS Philip Jefferson mengatakan inflasi untuk jasa tetap "sangat tinggi".

"Suara yang mengharapkan kenaikan suku bunga 0,5% Fed bulan depan semakin keras," kata analis PVM Oil Tamas Varga.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memompa 28,97 juta barel per hari (bpd) bulan ini, survei Reuters menemukan, naik 150.000 bpd dari Januari. Output masih turun 700.000 bpd dari bulan September.

Sementara di AS, produksi minyak mentah turun pada Desember menjadi 12,10 juta barel per hari, terendah sejak Agustus 2022, menurut data Administrasi Informasi Energi (EIA).

