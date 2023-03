Harga Emas Mengalami Bulan Terburuk Sejak Juni 2021

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas pada Selasa (28/2/2023) mencatat penurunan bulanan terbesar sejak Juni 2021 karena penguatan dolar dan kekhawatiran Federal Reserve AS, the Fed akan terus menaikkan suku bunga sehingga membebani daya tarik aset yang tidak memberikan imbal hasil, seperti emas.

Harga emas menyentuh level tertinggi sejak April 2022 pada awal Februari, tetapi langsung berbalik arah. Emas telah jatuh lebih 5% pada bulan Februari setelah data ekonomi kuat mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga.

Namun pada hari Selasa, harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 1.828,28 per ons setelah mencapai level terendah sejak akhir Desember di US$ 1.804,20. Sementara harga emas berjangka AS menguat 0,7% menjadi US$ 1.836,70.

"Trader bisa memanfaatkan posisi terendah ini sebagai kesempatan untuk membeli emas," kata analis pasar RJO Futures, Daniel Pavilonis, dikutip CNBC International.

Dia memprediksi, dalam beberapa minggu ke depan, dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS dapat mereda sehingga mendukung emas. "Setelah itu harga emas cenderung melemah (karena Fed terus menaikkan suku bunga), menuju US$ 1.700 per ons," kata Pavilonis.

Sementara dolar berada di jalur kenaikan bulanan pertama dalam 5 bulan, membuat emas lebih mahal bagi pembeli di luar AS. Penguatan dolar telah menempatkan harga emas turun secara bulanan pertama klainya dalam 4 bulan.

"Emas mengalami bulan negatif karena pasar mengharapkan suku bunga tetap tinggi lebih lama," kata Carlo Alberto De Casa, analis eksternal di Kinesis Money.

Sementara harga perak di pasar spot naik 1,6% menjadi US$ 20,95 per ons dan platinum menguat 1,8% menjadi US$ 954,91, Paladium turun 0,8% menjadi US$ 1.419,72.

Baik perak, platinum, dan paladium mencatat penurunan bulanan.

