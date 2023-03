BPS: Inflasi Februari Naik 0,16% Gara-gara Beras, Rokok, dan Transportasi

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Februari 2023 sebesar 5,47%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 5,28%. Inflasi secara bulanan naik 0,16% dibanding Januari 2023.

"Penyumbang inflasi bulanan diantaranya adalah komoditas beras (0,08%), rokok kretek filter (0,04%), bawang merah (0,03%), cabai merah (0,02%), dan rokok putih (0,02%)," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3/2023).

Advertisement

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Februari 2023 sebesar 0,16% dan tingkat inflasi year to date (ytd) Februari 2023 sebesar 0,50%. Tingkat inflasi year on year komponen inti Februari 2023 sebesar 3,09%.

BACA JUGA

Inflasi Februari 2023 Diprediksi Menurun dari Bulan Lalu

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,23%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,43%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,02%; kelompok kesehatan sebesar 2,94%; kelompok transportasi sebesar 13,59%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,60%.

"Inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transportasi, memberikan andil 1,63% pada inflasi umum Februari 2023. Untuk komoditasnya, bensin memberikan andil 1,07%, beras 0,32%, dan bahan bakar rumah tangga 0,22%," kata Pudji.

Dari 90 kota yang diamati BPS, sebanyak 63 kota mengalami inflasi pada Januari 2023. Sedangkan 27 kota mengalami deflasi.

BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,16. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,88% dengan IHK sebesar 120,04 dan terendah terjadi di Waingapu sebesar 3,57% dengan IHK sebesar 112,74.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul Inflasi Februari 2023 Capai 5,47%

Saksikan live streaming program-program BTV di sini