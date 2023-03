Harga Emas Naik Selaras dengan Data Ekonomi Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik 1% pada perdagangan Rabu (1/3/2023) karena kuatnya data ekonomi Tiongkok membuat dolar melemah dan mendorong permintaan emas fisik di negara itu. Namun risiko kenaikan suku bunga AS membatasi kenaikan harga emas.

Harga emas di pasar spot naik 0,54% menjadi US$ 1.837,05 per ons, tertinggi dalam seminggu. Sedangkan harga emas berjangka AS ditutup naik 0,5% pada US$ 1.845,40.

"Dengan kuatnya data ekonomi Tiongkok dan beberapa negara ingin melanjutkan kenaikan suku bunga, membuat dolar melemah terhadap mata uang lainnya, ini memberikan beberapa dukungan ke pasar emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger dikutip CNBC International.

Dolar mencapai level terendah 1 minggu setelah yuan Tiongkok menguat karena aktivitas manufaktur negara itu berkembang pada laju tercepat sejak April 2012.

Mengingat emas dihargai dalam dolar AS, pelemahan dolar membuat emas lebih terjangkau bagi pembeli asing.

Kenaikan harga emas hari ini terjadi setelah emas batangan membukukan bulan terburuk sejak Juni 2021 pada Februari setelah data ekonomi AS kuat. Hal ini bisa memicu Federal Reserve, The Fed menaikkan suku bunga lebih tinggi untuk menekan inflasi.

Suku bunga tinggi untuk mengendalikan harga konsumen meredupkan selera emas karena tidak memberikan bunga seperti imbal hasil obligasi.

Laporan ketenagakerjaan dan harga konsumen AS dalam 2 minggu ke depan akan membantu investor untuk mengukur rencana kenaikan suku bunga.

