Penetrasi Internet Tinggi, Tiongkok dan Indonesia Optimalkan Pasar E-Commerce

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia dan Tiongkok akan mengoptimalkan pasar e-commerce kedua negara mengingat penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi.

“Tiongkok dan Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di dunia, dan Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 9 tahun berturut-turut," kata Director of Department of Convention and Exhibition, CCPIT Commercial Sub-council, Jason Xiong, dikutip Antara, Rabu (1/3/2023).

Advertisement

CPIT Commercial Sub-council (CCPITCSC) adalah organisasi promosi perdagangan industri nasional yang telah direstui China Council for the Promotion of International Trade.

Jason mengatakan tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 73,7% atau sekitar 171 juta penduduk dari total 279 juta penduduk. Hal ini menjadi fondasi perkembangan e-commerce lintas batas di Indonesia sekaligus pasar produk Tiongkok di Tanah Air.

"Pasar Indonesia cukup bagus di antara negara ASEAN, ini sesuatu yang memiliki potensi bagus," kata dia.

BACA JUGA

Hari Terakhir Pameran IIMS 2023, Pengunjung Semakin Padat

Analis Perdagangan Kementerian Perdagangan, Dwinanto Rumpoko, mengatakan mengutip data Bank Indonesia (BI) pada tahun 2022, pasar e-commerce Indonesia tumbuh sebesar 31% mencapai Rp 536 triliun dengan potensi pengembangan industri e-commerce lintas negara sangat besar.

Dia mengatakan ke depan Indonesia dan Tiongkok akan memperluas kerja sama perdagangan dan investasi karena pascapandemi dibutuhkan kerja sama bilateral untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah Indonesia juga akan gencar mempromosikan produk-produk bernilai tambah ke pasar Tiongkok, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk memperkuat pasar e-commerce kedua negara, CCPIT Commercial Sub-council dan CCOIC Commercial Chamber of Commerce akan menggelar China International E-Commerce Industry Expo and Indonesia Sourcing Exhibition (CIEIE Indonesia 2023) di Jakarta International Expo, Jakarta pada September mendatang.

BACA JUGA

Pameran Olahraga Terbesar di Dunia Bakal Hadir di Bali

CIEIE Indonesia 2023 merupakan pameran bertema e-commerce lintas batas pertama di Indonesia yang akan dihadiri 350 perusahaan. Expo tersebut pertama kali digelar di Shenzen, Tiongkok tahun 2020 dan Indonesia dipilih tahun ini karena memiliki potensi besar.

Para pelaku industri e-commerce di Tiongkok bakal memamerkan produk-produk seperti teknologi pintar, otomotif, makanan dan minuman, garmen, peralatan rumah, serta produk mekanik dan elektrik yang disesuaikan dengan selera pasar konsumen Indonesia.

Penyelenggaraan CIEIE Indonesia 2023 akan mendorong kerja sama perdagangan, industri ekonomi digital Indonesia, dan membuka integrasi industri yang menguntungkan kedua negara.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini