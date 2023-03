Rupiah Hari Ini 2 Maret 2023 Melemah di Awal Perdagangan

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini Kamis (2/3/2023) pagi melemah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan mata uang Garuda di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 09.26 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 15.264 per dolar AS atau melemah 29,0 poin (0,19%) dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Sementara yen Jepang di pasar spot exchange melemah 0,04 (0,03%) mencapai 136,2 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun dolar Hong Kong menguat 0,0001 (0,0%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea menguat 5,7 poin (0,43%) mencapai 1.309 won per dolar AS, rupe India menguat 0,16 poin (0,20%) mencapai 82,5 rupe per dolar AS, yuan Tiongkok melemah 0,01 poin (0,21%) mencapai 6,8 yuan per dolar AS.

Sedangkan dolar Singapura pagi ini ditransaksikan melemah 0,0015 (0,1%) mencapai 1,34 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,05 (0,1%) mencapai 54,9 peso per dolar AS, ringgit Malaysia melemah 0,002 poin (0,04%) mencapai 4,4 ringgit per dolar AS, baht Thailand melemah 0,05 poin (0,16%) mencapai 34,7 baht per dolar AS.

