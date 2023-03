Fed Terindikasi Naikkan Bunga Lebih Tinggi, Bitcoin Akan Sideways

Jakarta, Beritasatu.com– Harga aset kripto khususnya Bitcoin (BTC) diproyeksi masih sideways (mendatar) dengan tren menuruna di rentang US$ 21.000 – US$ 25.000. Pemicunya adalah perlambatan ekonomi yang akan terjadi secara hard landing, serta indikasi sukuk bunga The Federal Reserve (Fed) dinaikan lebih tinggi untuk mengatasi inflasi.

Mengacu analisis pasar Pintu Academy dikutip Investor Daily Kamis (2/3/2023), berdasarkan risalah Federal Open Market Committee (FOMC) terakhir, The Fed mengindikasikan tingkat suku bunga akan dinaikan lebih tinggi dari rencana semula. Hal tersebut merupakan langkah untuk melawan tingginya inflasi seiring dengan kuatnya data ekonomi Amerika Serikat (AS).

Advertisement

BACA JUGA

IMF Beri Kabar Terbaru soal Aset Kripto, Tak Boleh Dapat Status Mata Uang

"Padahal pada rapat terakhir, The Fed memutuskan untuk mengerek suku bunga sebesar 25 bps, yang sebenarnya jauh lebih rendah dari sebelumnya yang bisa 50 atau 75 bps," kata Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin.

Dia mengatakan mengumpulkan berbagai data pendukung untuk melakukan analisis dapat menentukan arah strategi investasi aset kritpo ke depan. "Data makroekonomi meliputi suku bunga dan ancaman perlambatan ekonomi akan memengaruhi secara langsung pergerakan harga aset kripto,” kata Timothius.

Saat ini aset kripto Bitoin belum memperlihatkan pergerakan signifikan sejak "bearish death cross” minggu lalu. Untuk pertama kalinya, moving average (MA) 50 melintasi di bawah MA 200 pada grafik mingguan. Hal ini sebenarnya bisa mengkhawatirkan karena BTC tidak pernah mengalami ini sebelumnya.

"Namun sebagian analis berpendapat bahwa death cross yang bergantung pada MA historis dan penurunan mungkin saja sudah terjadi sebelum persimpangan keduanya," kata dia.

BACA JUGA

Bitcoin dan Ethereum Melemah Sambut Rilis the Fed

Dalam sepekan terakhir, harga Bitcoin bergerak sideways sesuai ekspektasi dan tertarik kembali dari bagian paling atas “bollinger band” mingguannya. Patut diperhatikan juga bagaimana BTC kembali ditolak oleh garis resistensi penting di MA 200 minggu. "Bitcoin akan sideways kembali di rentang US$ 21.000 - US$ 25.000," kata dia.

Dia mengatakan, penurunan harga saat ini merupakan bagian dari siklus market aset krpto.

Berita ini juga sudah tayang di Investor.id dengan judul: Aset Kripto Diperkirakan Kembali Mengalami Sideways

Saksikan live streaming program-program BTV di sini