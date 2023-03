Ketika Mak-mak Gunakan Strategi Hedging untuk Belanja Ramadan di Pasar

Jakarta, Beritasatu.com - Jelang bulan puasa dan Idulfitri 1444 H, sejumlah masyarakat mulai mencari cara untuk mengakali kenaikan harga bahan pokok. Salah satunya adalah membayar di muka sebelum harga naik. Strategi ini mirip dengan hedging atau lindung nilai yang biasa digunakan trader komoditas hingga forex (mata uang asing).

Menurut pantauan Beritasatu.com, harga bawang putih dan cabai rawit telah merangkak naik. Bawang putih yang normalnya dibanderol dengan harga Rp 35.000 per kilogram (kg), kini dijual Rp 40.000 per kg. Harga cabai rawit di awal bulan ini bahkan sudah naik Rp 80.000 per kg dari harga Rp 50.000 per kg.

Sementara itu, harga telur ayam cenderung menurun dari harga Rp 29.000 per kilogram menjadi Rp 27.000 per kilogram. Melimpahnya stok telur ayam negeri menjadi salah satu penyebab menurunnya harga jual telur ayam.

Kendati demikian, fluktuasi harga telur ayam tetap harus diantisipasi mengingat akhir tahun lalu, harga jual telur ayam naik hingga Rp 32.000 per kg.

Akibat tidak menentunya harga bahan pokok menjelang hari raya, sejumlah warga pun mengakalinya dengan cara menyetok atau membayar di muka, sehingga ketika harga naik, mereka tetap mendapat harga sebelumnya.

Dalam dunia usaha, strategi ini juga dinamakan dengan hedging atau lindung ...

