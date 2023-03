Naik 225%, Laba Mandiri Utama Finance Tembus Rp 333 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mandiri Utama Finance (MUF) membukukan pertumbuhan laba hingga 225 persen, dari Rp 102,36 miliar pada 2021 menjadi Rp 333 miliar di tahun 2022. Peningkatan piutang pembiayaan dengan kualitas aset yang terjaga baik menjadi faktor pendukung utama.

MUF mencatat tingkat saldo piutang pembiayaan tahun 2022 mencapai Rp 24,51 triliun, tumbuh 47,5% dari Rp 16,62 triliun di tahun sebelumnya. Pencatatan piutang pembiayaan seiring dengan penyaluran pembiayaan baru yang meningkat 54,3% pada tahun lalu, dari Rp 11,60 triliun menjadi Rp 17,90 triliun.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non performing financing (NPF) terjaga rendah di posisi 1%. Atas sederet kinerja tersebut, MUF diapresiasi oleh Bank Mandiri dengan predikat The Most Profitable Subsidiaries of The Year 2022 dan The Highest Contribution Achiever of The Year 2022.

Direktur Utama Mandiri Utama Finance, Stanley Setia Atmadja menjelaskan, kesuksesan yang sudah digapai perseroan saat ini tidak lepas dari upaya transformasi digital yang telah dimulai sejak tahun 2020. Perusahaan fokus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengembangan fitur layanan customer experience.

"MUF sebagai perusahaan pembiayaan berperan dalam berkontribusi terhadap pergerakkan perekonomian nasional serta turut mendorong momentum kebangkitan industri otomotif di tanah air. Industri multifinance harus terus tumbuh untuk menjadi connecting bagi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki kendaraan," kata Stanley, Kamis (2/3/2023).

Terlepas dari kendaraan konvensional, kata Stanley, Mandiri Utama Finance menyadari kebutuhan akan minat masyarakat atas pembiayaan kendaraan listrik. Hingga akhir 2022, perusahaan pun berhasil menyalurkan pembiayaan Rp 60,13 miliar terkait pembiayaan tersebut.

Sementara, penyaluran pembiayaan kendaraan baru dan bekas, maupun yang berbasis syariah melalui MOAS mencatatkan volume transaksi 11.134 unit atau naik 58% pada tahun 2022.

"Mandiri Utama Finance menyadari industri pembiayaan harus terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pemasaran, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perseroan berupaya melakukan pengembangan pada seluruh aspek bisnis guna mendukung pertumbuhan yang agresif dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta memanfaatkan layanan digitalisasi," jelas Stanley.

