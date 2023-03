Wuih! Adaro Minerals Cetak Laba Bersih Rp 5,07 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) mencetak laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 332,21 juta atau sekitar Rp 5,07 triliun pada 2022.

Capaian tersebut, terhitung naik 114,17% dibandingkan laba bersih 2021 sebesar US$ 155,11 juta. Sementara, pendapatan usaha bersih ADMR naik 97% (yoy) menjadi US$ 908,14 juta tahun lalu dari US$ 460,17 juta pada tahun sebelumnya.

Advertisement

Sedangkan dari sisi laba inti, entitas PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) ini mencatatkan angka US$ 342 juta sepanjang 2022, naik 113% dari tahun sebelumnya US$ 161 juta.

BACA JUGA

Adaro Minerals Siapkan Capex Rp 1,3 T untuk Batu Bara Metalurgi

Presiden Direktur dan Chief Executive Officer ADMR, Christian Ariano Rachmat menjelaskan, kenaikan pada harga jual rata-rata (ASP) maupun volume penjualan menjadi pendorong utama peningkatan profitabilitas.

"Kinerja 2022 yang memuaskan tercapai berkat kondisi pasar yang kondusif, yang terlihat pada kuatnya harga tahun ini. Kami berhasil menangkap momentum tersebut dengan meningkatkan volume dan mencapai target operasional. ADMR terus memimpin transformasi Grup Adaro dan mencatat beberapa peristiwa penting selama 2022,” ujar Christian, dikutip Kamis (2/3/2023).

Peristiwa dimaksud, salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman offtake dan finalisasi pemilihan mitra-mitra untuk proyek aluminium smelter, dalam kurun satu tahun sejak pengumuman proyek.

"Kami akan terus merealisasikan rencana, memanfaatkan momentum harga batu bara yang tinggi dan membawa Grup Adaro menjadi perusahaan yang lebih besar dan lebih ramah lingkungan,” tegas Christian.

Pada laporan kinerja keuangan untuk tahun fiskal 2022 itu, ADMR juga membukukan EBITDA operasional US$ 490 juta, hampir dua kali lipat EBITDA operasional 2021 yang sebesar US$ 248 juta.

Tahun ini, perseroan memperkirakan volume penjualan di rentang 3,8-4,3 metrik ton (Mt). ADMR menegaskan untuk terus meningkatkan volume yang didukung permintaan kuat dari pelanggan. Proyeksi ini, sesuai target jangka menengah Adaro Minerals di kisaran 6 metrik ton per tahun (Mtpa).

Target volume tersebut, diikuti target nisbah kupas sebesar sebesar 3,8x pada 2023. Sebab, perusahaan berencana memulai kembali operasi dari PT Lahai Coal, yang memiliki nisbah kupas lebih tinggi dibandingkan PT Maruwai Coal.

"Belanja modal untuk bisnis batu bara metalurgi kami di 2023 ditargetkan sebesar US$ 70 juta hingga US$ 90 juta. Angka ini belum termasuk belanja modal untuk proyek smelter aluminium. Perusahaan memperkirakan pencapaian financial close proyek ini pada semester I-2023 dan porsi ekuitas akan diumumkan kemudian,” tutup Christian.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini