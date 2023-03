Harga Minyak Menguat Tipis karena Kekhawatiran Kenaikan Bunga

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak memangkas kenaikan di awal sesi pada Kamis (2/3/2023) karena tanda-tanda rebound ekonomi di importir minyak mentah utama Tiongkok diimbangi kekhawatiran dampak kenaikan suku bunga bank sentral Eropa (ECB).

BACA JUGA

Harga Minyak Menguat karena Harapan Permintaan Tiongkok

Harga minyak mentah Brent berjangka naik 33 sen, atau 0,41%, menjadi US$ 81,08 per barel dan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 32 sen, atau 0,41%, menjadi US$ 78,01.

Advertisement

Aktivitas manufaktur di Tiongkok tumbuh pada laju tercepat dalam 1 dekade bulan lalu, data menunjukkan Rabu (1/3/2023), menambah bukti rebound di ekonomi terbesar kedua di dunia setelah penghapusan pembatasan Covid-19.

Impor minyak Rusia melalui laut China akan mencapai rekor tertinggi bulan ini karena penyuling memanfaatkan harga murah.

Namun, pasar tertekan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB) setelah data ekonomi inflasi di Prancis, Spanyol dan Jerman.

"Kekhawatiran inflasi yang muncul kembali berkontribusi pada suasana suram," kata analis PVM Oil Tamas Varga dikutip CNBC International.

BACA JUGA

Harga Minyak Menguat karena Harapan Permintaan Tiongkok

Inflasi zona euro sebesar 8,5% pada Februari, lebih tinggi dari perkiraan menurut perkiraan badan statistik UE.

"Risalah ECB pada Kamis juga menyarankan terus menaikkan suku bunga di luar pertemuan bulan Maret dalam 2 minggu," kata ING Economics.

Di Amerika Serikat, penumpukan stok minyak mentah selama 10 minggu berturut-turut juga membebani pasar.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini