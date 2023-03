Harga Emas Melemah karena Data Pekerjaan AS Tekan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Kamis (2/3/2022) karena data pekerjaan mingguan AS mengisyaratkan pasar tenaga kerja ketat dapat membuat Federal Reserve, The Fed pada siklus kenaikan suku bunga. Hal ini membuat dolar menguat dan imbal hasil obligasi Treasury.

Harga emas di pasar spot turun 0,02% pada US$ 1.836,39 per ons dan harga emas berjangka AS turun 0,15% menjadi US$ 1.842,7.

Data sebelumnya menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk pengangguran turun minggu lalu.

"Dengan ketatnya pasar tenaga kerja, dolar dan imbal hasil naik sehingga membebani emas," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago dikutip CNBC International.

Indeks dolar naik 0,48%, membuat emas lebih mahal bagi pemegang pembeli mata uang lainnya.

Imbal hasil Treasury 10 tahun AS naik di dekat level tertinggi sejak awal November 2022, membebani emas karena tidak menghasilkan bunga.

Data harga konsumen minggu depan dapat memberi investor lebih banyak petunjuk suku bunga jelang pertemuan Fed pada 21-22 Maret, Pertemuan itu diharapkan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Di tempat lain, data inflasi Spanyol, Prancis, dan Jerman menunjukkan inflasi tetap tinggi sehingga Bank Sentral Eropa cenderung hawkish.

Perak di pasar spot turun 0,41% menjadi US$ 20,91 per ons, platinum naik 0,74% menjadi US$ 962,18, sementara paladium naik 0,37% menjadi US$ 1.445,434.

