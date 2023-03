Dividen Jumbo, Investor Pilih Saham Bank dan Batu Bara

Jakarta, Beritasatu.com - Pembagian dividen menjadi aksi korporasi yang ditunggu oleh investor pasar modal beberapa waktu belakangan ini. Hal itu merespons kinerja keuangan beberapa emiten yang mencatatkan kinerja ciamik, sejalan dengan melesatnya pertumbuhan ekonomi nasional tahun lalu.

Aksi bagi dividen khususnya emiten dengan kapitalisasi besar juga menjadi katalis positif untuk menopang pergerakan IHSG. Investor dapat mencermati indeks High Dividend 20, yang mengukur kinerja emiten yang rutin membagikan dividen dalam tiga tahun terakhir dan memiliki dividend yield tinggi.

"Melihat kinerja keuangan emiten yang telah rilis, kami memandang sektor keuangan khususnya Big Banks berpotensi membagikan dividen payout ratio (DPR) yang tinggi sejalan dengan laba bersih yang mencatatkan rekor tertinggi. Contohnya BBNI, BBRI, BMRI dan BBCA,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih, Jumat (3/3/2023)

BBRI berpotensi memberikan DPR sebesar 70% dari tahun buku 2022 yang akan menunggu persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 13 Maret 2023.

Selain sektor keuangan, sektor energi juga diyakini berpotensi memberikan dividend per shares (DPS) yang tinggi, seiring kinerja keuangan cemerlang pada 2022. UNTR mengusulkan pemberian dividen final sebesar Rp 6.185 per saham pada RUPST yang akan digelar April 2023.

Sebelumnya, UNTR membagikan dividen interim sebesar Rp 818 per saham tahun lalu. Artinya, total dividen final sepanjang 2022 sebesar Rp 7.003 per saham, jauh lebih tinggi dari DPS pada 2021 sebesar Rp 1.240 per saham.

Emiten di sektor batu bara juga diproyeksikan memberikan DPS yang tinggi sejalan dengan kinerja memukau di tahun 2022. Hal tersebut tercermin dari rata-rata harga jual (ASP) batu bara yang naik signifikan, mengikuti kenaikan harga komoditas batu bara global. Harga kontrak batu bara ICE Newcastle pada September 2022 bahkan sempat menyentuh level US$ 450 per metrik ton.

Namun, untuk emiten batu bara ke depan khususnya tahun ini, Ratih proyeksikan tidak membagikan dividen besar, sejalan dengan landainya harga batu bara. ICE Newcastle untuk kontrak bulan Maret terpantau sebesar US$ 196 per metrik ton (closing 1/3/2023).

Harga batu bara yang merosot dapat menurunkan average selling price (ASP), sehingga berpotensi menyurutkan kinerja keuangan emiten batu bara pada 2023. "Alhasil, emiten akan menjaga cash flow untuk melakukan diversifikasi usaha kedepan,” sambung Ratih.

Sementara itu, strategi yang dapat dilakukan untuk menghindari dividend trap, menurut Ratih adalah investor perlu mencermati emiten yang secara historis memberikan dividen dan memiliki kinerja keuangan yang baik. Investor yang telah mengamati ciri-ciri tersebut harus sudah mengakumulasi dari beberapa hari sebelum RUPS, sehingga dividend yield yang didapatkan akan lebih besar.

