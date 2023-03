Cetak Rekor, Adaro Energy Kantongi Laba Bersih Rp 38,2 T

Jakarta, Beritasatu.com - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mencatatkan rekor profitabilitas, dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai US$ 2,49 miliar pada 2022. Perolehan ini terhitung naik 167% dari laba bersih 2021 yang sebesar US$ 933,49 juta.

Presiden Direktur Adaro Energy Indonesia, Garibaldi Thohir menjelaskan, kinerja bottom line yang setara Rp 38,2 triliun tersebut, ditopang oleh kenaikan volume penjualan dan harga batu bara yang masih tinggi. Sehingga EBITDA operasional ADRO sepanjang 2022 melonjak 139% (yoy) menjadi US$ 5,03 miliar dari US$ 2,1 miliar.

Dalam laporan kinerja keuangan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2022, volume penjualan Adaro naik 19% menjadi 61,34 juta ton dari 51,58 juta ton pada tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata harga jual (ASP) dari ADRO naik 74% (yoy).

"Adaro sukses mencatat rekor kinerja tertinggi dalam tahun yang mengejutkan untuk industri ini. Pendapatan naik lebih dua kali lipat menjadi US$ 8,1 miliar berkat operasi yang baik dan efisien, serta dukungan dari kenaikan harga jual untuk produk-produk kami,” jelas pria yang kerap disapa Boy Thohir tersebut.

Tahun ini, volume penjualan batu bara Adaro Energy telah ditetapkan sebesar 62-64 juta ton, terdiri dari 58-60 juta ton batu bara termal dan 3,8-4,3 juta ton batu bara metalurgi dari ADMR.

Volume produksi ADMR, Balangan Coal Companies, dan PT Mustika Indah Permai diperkirakan akan meningkat pada 2023. Angka ini tidak termasuk target tambang Kestrel sebesar 6 juta ton. Sedangkan nisbah kupas diperkirakan mencapai 4,2x sampai Desember 2023.

"Profitabilitas yang tinggi ini akan mendukung kami dalam mempercepat proyek-proyek transformasi dan membangun Adaro yang lebih besar dan lebih ramah lingkungan,” tegas Boy Thohir lebih lanjut.

Pada tahun buku 2022, perseroan memberikan royalti dan pajak penghasilan badan sebesar US$ 2,87 miliar ke pemerintah, naik 222% dari US$ 893 juta pada 2021. Sementara itu, laba inti ADRO naik 140% (yoy) pada perbandingan waktu yang sama, menjadi US$ 3,01 miliar tahun lalu.

Emiten milik kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir ini juga menghasilkan US$ 2,76 miliar arus kas bebas pada 2022 atau setara kenaikan 118% (yoy), walau belanja modalnya naik 119% menjadi US$ 424 juta.

Posisi keuangan ADRO pun diklaim tetap sehat dengan saldo kas bersih US$ 2,59 miliar dan posisi total kas naik 125% (yoy) menjadi US$ 4,06 triliun dari US$ 1,81 triliun.

Perusahaan mengalokasikan belanja modal US$ 400-600 juta tahun ini. Belanja modal ini akan digunakan untuk pengeluaran belanja modal rutin dan ekspansi, terutama untuk bisnis pertambangan, jasa, dan logistik. Angka belanja modal ini belum termasuk belanja modal untuk proyek bisnis transformasi di Kalimantan Utara.

