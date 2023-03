Moratelindo Kantongi Laba Bersih Rp 579,5 Miliar di 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) atau Moratelindo, berhasil mencetak laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 579,5 miliar pada 2022, naik tipis dari perolehan tahun sebelumnya Rp 578,92 miliar.

Sejalan dengan kinerja bottom line, pendapatan perseroan sebagai topline juga ikut naik tipis menjadi Rp 4,64 triliun dari Rp 4,18 triliun.

Advertisement

Total pendapatan Moratelindo terdiri dari pendapatan kontrak dengan pelanggan penyelenggara telekomunikasi sebesar Rp 3,02 triliun dan nonpenyelenggara telekomunikasi Rp 1,58 triliun. Pendapatan bersih menjadi Rp 4,64 triliun karena dikurangi indefeasible right of use (IRU) sebesar Rp 31,64 miliar.

BACA JUGA

Moratelindo Siap Lunasi Obligasi Sebesar Rp 460 Miliar

Sedangkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan penyelenggara telekomunikasi terdiri dari jaringan domestik Rp 1,07 triliun, internet Rp 945,21 miliar, VSAT Rp 629,28 miliar, dan jaringan internasional Rp 377,77 miliar.

Khusus pendapatan dari non-penyelenggara telekomunikasi, terbagi menjadi pendapatan proyek konsesi Rp 1,11 triliun, pusat data Rp 46,21 triliun, dan lain-lain Rp 422,67 triliun.

"Pendapatan non-penyelenggara telekomunikasi lain-lain merupakan pendapatan dari proyek pembangunan fiberisasi,” jelas manajemen dalam laporan keuangan tahun buku 2022, dikutip Minggu (5/3/2023).

Selanjutnya, dilihat dari total aset, Moratelindo mencatatkan total aset Rp 14,91 triliun tahun lalu, naik tipis dari Rp 14,56 triliun pada akhir 2021. Jumlah aset perseroan per 31 Desember 2022 pun terdiri dari aset lancar Rp 3,6 triliun dan aset tidak lancar Rp 11,31 triliun.

Pada periode yang sama, MORA masih membukukan tanggung jawab keuangan (liabilitas) senilai total Rp 8,68 triliun, terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp 2,99 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp 1,31 triliun. Jumlah liabilitas ini, turun dari 2021 yang senilai total Rp 5,68 triliun.

Akhir tahun lalu, Moratelindo membentuk perusahaan patungan atau joint venture (JV) dengan perusahaan investasi asal Jepang, Mitsui & Co Ltd.

BACA JUGA

Moratelindo Hadirkan Cloud Gaming Terbaik Dunia di Indonesia

Kerja sama ini bertujuan menggarap proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi senilai Rp 2,64 triliun. JV tersebut juga nantinya mengembangkan infrastruktur pasif telekomunikasi lainya.

Moratelindo dan Mitsui bermaksud kolaborasi dalam technical know-how pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi, baik teknis sipil maupun teknis telekomunikasi. Sedangkan Mitsui akan berkontribusi dalam pengaturan penataan proyek dan Moratelindo akan berkontribusi dalam hal relasi-relasi dengan pemerintahan daerah.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini