Luhut: Kendaraan Listrik Pangkas Ketergantungan Impor BBM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat produksi Kendaraan Listrik Berbahan Baterai (KLBB) agar dapat mengurangi ketergantungan impor BBM (Bahan Bakar Minyak). Hal ini juga sesuai komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

“KLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi energi. Ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan serta yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan ke impor BBM,” ucap Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Senin (6/3/2023).

Penggunaan KBLBB akan mendorong keberlanjutan alam dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan sumber daya Indonesia yang kaya akan bahan baku critical minerals untuk KBLBB. “Saat ini kita sedang bangun industri baterai, tentunya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan negara,” kata Luhut.

Luhut mengambil contoh dari kondisi Norwegia yang saat ini menjadi world’s top-selling electric vehicle market per capita dan pengalaman negara-negara lain yang mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai bantuan pemerintah.

Terlebih dengan tantangan bahwa masih terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik yang ramah lingkungan dibanding kendaraan konvensional. "Kalau kita lihat secara holistik, negara kita ini bisa bersaing. Kita punya semua, dari hulu ke hilir kita ada. Sumber dayanya melimpah, pasarnya luas, dan anak bangsa kaya inovasi,” tegasnya.

Luhut mengatakan, hilirisasi akan lebih lengkap bila pemerintah bisa menciptakan industri kendaraan listrik yang menggunakan hasil hilirisasi critical mineral. "Adopsi masal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam menciptakan ambisi tersebut," imbuhnya.

Namun, tambah Luhut, adopsi masal belum berjalan dengan cepat karena masih terdapat perbedaan harga yang signifikan pada kendaraan listrik yang ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional sehingga menghalangi kemampuan masyarakat untuk transaksi dalam transisi kendaraan listrik.

“Saat ini negara-negara lain termasuk negara tetangga mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai insentif. Indonesia perlu mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan insentif KBLBB agar Indonesia menjadi tempat menarik untuk produsen KBLBB jika program insentif berjalan lancar dan adopsi massal terjadi. Industri dalam negeri KBLBB terbentuk dan harga KBLBB akan lebih terjangkau ke depan,” kata Luhut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Masyarakat Rida Mulyana bahwa dengan KBLBB, pengguna akan mampu menghemat Rp 2,77 juta per tahun, pemerintah menghemat Rp 32,7 miliar per tahun, penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca, dan peningkatan lapangan kerja, meskipun akan ada peningkatan konsumsi listrik sebanyak 15,2 GWh per tahun.

"Harapannya, kita bisa meningkatkan adopsi KBLBB secara massal dan menjadikan negara-negara di dunia untuk berinvestasi di industri KBLBB kita,” sebut Menko Luhut. Lebih lanjut, ia menyampaikan jika program bantuan pemerintah ini berjalan dengan lancar dan adopsi massal tercapai, industri dalam negeri KBLBB terbentuk dan harga KBLBB akan lebih terjangkau di masa mendatang.

