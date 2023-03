Wall Street Relatif Stabil Jelang Pidato Powell di Kongres

New York, Beritasatu.com - Dow Jones naik tipis pada perdagangan Wall Street, Senin (6/3/2023). Investor wait and see menjelang pidato Ketua the Federal Reserve di Kongres.

Dow Jones Industrial Average naik 40,47 poin, atau 0,12%, menjadi 33.431,44. S&P 500 menguat 0,07% menjadi 4.048,42, sedangkan Nasdaq Composite merosot 0,11% menjadi ditutup pada 11.675,74.

Imbal hasil obligasi naik sedikit, dengan yield Treasury 10 tahun terakhir diperdagangkan di 3.971%, setelah sempat melonjak di atas level psikologis 4% pekan lalu. Kenaikan yield meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dan dapat menandakan penurunan kepercayaan investor.

Terlepas dari pergerakan ini, beberapa saham teknologi terdorong lebih tinggi, dengan Apple melonjak hampir 2% setelah Goldman Sachs menyematkan peringkat beli. Pembuat iPhone ini menyumbang sekitar 7% dari S&P. Saham Apple 19,4% sepanjang tahun ini, bangkit kembali setelah turun 26,8% pada tahun 2022.

Investor sedang menunggu kesaksian kongres Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang dijadwalkan pada Selasa dan Rabu. Pernyataan tersebut akan menjadi acuan investor dan anggota parlemen tentang arah kebijakan moneter the Fed dan dampaknya terhadap pasar.

Rilis data pekerjaan Februari menunjukkan AS menambahkan 517.000 pekerjaan, di atas perkiraan ekonom yang disurvei oleh Dow Jones sebanyak 225.000 pekerjaan.

