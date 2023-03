IHSG Berpotensi Melemah, MNC Sekuritas Rekomendasikan ELSA dan ERAA

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpotensi kembali melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (7/3/2023). MNC Sekuritas merekomendasikan beli saham ELSA, ERAA, HRUM, dan ITMG.

IHSG ditutup terkoreksi 0,1% ke 6.807 pada perdagangan kemarin (6/3/2023). Penutupan IHSG masih berada di bawah MA60 dengan didominasi oleh volume penjualan. Waspadai akan adanya koreksi lanjutan dari IHSG untuk menguji area support di 6.781, dan apabila IHSG menembus support tersebut, maka IHSG akan menuju ke 6.712 hingga 6.759. Level support IHSG ada di 6.781-6.767, sedangkan resisten di 6.890 -6.961.

Saham-saham rekomendasi MNC Sekuritas adalah:

ELSA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 328-336

Target Price: 344, 360

Stoploss: below 316

ERAA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 510-520

Target Price: 540. 550

Stoploss: below 505

HRUM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.625-1.650

Target Price: 1.720. 1.805

Stoploss: below 1.580

ITMG - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 36.225-37.425

Target Price: 38.500. 39.650

Stoploss: below 35.950

