BI: Cadangan Devisa Februari Naik Jadi US$ 140,3 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com- Bank Indonesia (BI) menyatakan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2023 mencapai US$ 140,3 miliar, meningkat dibandingkan akhir Januari 2023 sebesar US$ 139,4 miliar. Peningkatan cadangan devisa Februari antara lain karena penerimaan pajak serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono Selasa (7/3/2023).

Dia mengatakan posisi cadangan devisa pada Februari 2023 berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI menilai cadangan devisa mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. "Hal ini seiring berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional,” kata Erwin.

Secara terpisah, Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Faisal Rachman menilai posisi cadangan devisa tetap memadai hingga akhir tahun 2023 dengan kisaran US$ 135 miliar sampai 145 miliar. Hal ini dapat mendukung nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode ketidakpastian global yang tinggi. “Kami memperkirakan rupiah menjadi sekitar Rp 15.285 per dolar AS pada akhir tahun 2023 dengan rata-rata sekitar Rp 15.220 pe dolar AS pada tahun 2023,” ucap Faisal di Jakarta pada Selasa (7/3/2023).

Ketidakpastian global yang terus berlangsung memberikan tantangan bagi ketahanan sektor eksternal Indonesia. Faisal memperkirakan neraca transaksi berjalan Indonesia akan berubah menjadi defisit yang dapat dikelola sekitar -1,10% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Sebab pertumbuhan ekspor cenderung melambat akibat penurunan harga komoditas yang didorong permintaan global yang melemah di tengah tingginya inflasi dan berlanjutnya kenaikan suku bunga kebijakan.

“Surplus perdagangan diproyeksikan menyusut tetapi bisa bertahan lebih lama dari yang diantisipasi karena penurunan harga komoditas akan lebih bertahap, berkat pembukaan kembali ekonomi Tiongkok dan kondisi kawasan Euro yang lebih baik dari perkiraan,” kata Faisal.

Sementara itu pertumbuhan impor dapat lebih kuat karena permintaan domestik cenderung terus menguat, menyusul pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 dan keputusan untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kabar baiknya, agenda pemerintah untuk terus melakukan hilirisasi sumber daya alam dapat menarik lebih banyak aliran investasi langsung ke Indonesia. Upaya menahan Dana Hasil Ekspor (DHE) SDA, termasuk instrumen Bank Indonesia berupa term deposit valas dari DHE, juga dapat menghambat penempatan aset di luar negeri,” kata dia.

