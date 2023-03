Surya Esa Tuntaskan Akuisisi Saham PAU Rp 1,7 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) menyelesaikan akuisisi tambahan 10% saham PT Panca Amara Utama (PAU). Anak usaha perseroan yakni PT Sepchem menerbitkan 17,79 miliar saham baru senilai total Rp 1,77 triliun kepada ESSA untuk pengalihan 10,54% saham di PAU.

Saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh ESSA, dikeluarkan dan diterbitkan dari dalam simpanan (protepel) Sepchem. Dengan begitu, kini perseroan memiliki 70% saham PT Panca Amara Utama melalui Sepchem.

"Dengan selesainya proses akuisisi, total kepemilikan saham ESSA di PAU yang sebelumnya 60% meningkat menjadi 70%,” tegas Sekretaris Perusahaan Surya Esa Perkasa Shinta DU Siringoringo, Selasa (7/3/2023).

Hubungan kedua perusahaan berdasarkan kepemilikan saham, ESSA merupakan pemegang saham pengendali dalam PT Sepchem sebesar 99,99%.

Sedangkan berdasarkan kepengurusan, Direktur dan Komisaris Surya Esa Perkasa turut menjabat sebagai Direktur dan Komisaris PT Sepchem. Mereka adalah Komisaris Sepchem Rahul Puri, Presiden Direktur Sepchem Kanishk Laroya, dan Direktur Sepchem Isenta.

Shinta menyebutkan, bisnis amonia ESSA menyumbang 93% pendapatan perseroan pada 2022. Selama periode tersebut, perseroan mengantongi pendapatan tertinggi dalam sejarah, yakni US$ 731 juta atau naik 141% (yoy). Laba bersih perseroan naik 894% dari US$ 14 juta pada 2021 menjadi US$ 139 juta tahun lalu.

Pertumbuhan kinerja keuangan Surya Esa tahun lalu, disebut-sebut berasal dari kondisi pasar yang menguntungkan pada 2022. Tambahan akuisisi PAU pun diharap akan memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan ESSA ke depannya.

“Peningkatan penyertaan di PAU diharapkan dapat meningkatkan earnings per share (EPS), terutama mengingat proyek blue ammonia yang akan datang,” sambung Shinta.

Emiten yang bergerak di sektor energi dan kimia dengan kepemilikan kilang LPG dan pabrik amonia ini, berencana memulai proyek blue ammonia. Proyek ini sedang dieksplorasi secara luas untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih bersih.

