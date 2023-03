Pacu Transaksi Digital, Bank Mandiri Gandeng 11 BPR

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendorong digitalisasi layanan perbankan di Indonesia dalam rangka memperluas akses masyarakat pada layanan keuangan digital. Sejalan dengan strategi tersebut, Bank Mandiri menjalin sinergisitas dengan 11 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Mandiri menjalin sinergisitas dengan BPR Supra Artapersada, BPR Barelang Mandiri, BPR Dana Nusantara, BPR Hasamitra, BPR Modern Express, BPR Surya Yudhakencana, BPR Surya Yudha, BPR Lestari, BPR Universal, BPR Bhakti Daya Ekonomi, dan BPR Cinde Wilis.

Advertisement

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menjelaskan, kerja sama yang dilakukan meliputi kerja sama bank induk, dengan sinergisitas BPR dapat terhubung ke jaringan GPN.

BACA JUGA

OJK Bakal Pangkas 600 BPR dalam Lima Tahun ke Depan

"Selain itu, kerja sama nonbank induk seperti Mandiri virtual account, API Retail, co-branding dan top up Emoney, QRIS, kerja sama MAD (Mandiri Auto Debit), serta solusi retail dan wholesale lainnya termasuk Livin' by Mandiri dan Kopra by Mandiri," kata Aquarius, Selasa (7/3/2023).

Aquarius menilai, hal ini merupakan komitmen Bank Mandiri untuk membantu BPR dalam mempercepat transformasi dan digitalisasi. Salah satunya dengan menghadirkan solusi bagi BPR dalam menghadapi digitalisasi baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia (SDM), maupun infrastruktur.

"Kerja sama ini merupakan inisiatif perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi BPR yang ada di Indonesia, di mana digitalisasi merupakan sebuah kewajiban agar sebuah perusahaan bisa bersaing di era modern ini,” ungkapnya.

BACA JUGA

OJK Resmi Ubah Izin Usaha Prima Master Bank Menjadi BPR

Menurut Aquarius, Bank Mandiri juga akan fokus pada BPR yang sudah memiliki izin penerbit kartu ATM atau memiliki roadmap digitalisasi ke depan.

"Secara teknologi BPR yang sudah memiliki izin kartu ATM lebih memiliki kesiapan teknologi dan infrastruktur yang baik. Di samping itu kami juga kami fokus kepada BPR yang memiliki roadmap digitalisasi untuk melayani nasabah,” tandasnya.

Kolaborasi ini turut membuka layanan bagi nasabah BPR untuk dapat melakukan transaksi di ATM jaringan GPN, yang saat ini tercatat lebih dari 81.727 mesin ATM yang terhubung di jaringan GPN.

BACA JUGA

Sri Mulyani: Pengesahan UU P2SK Perkuat Fungsi BPR

Ke depannya, Bank Mandiri berencana untuk terus melakukan ekspansi kerja sama dengan BPR/BPRS di Indonesia guna mendukung kebijakan regulator dalam layanan digitalisasi BPR/BPRS.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini