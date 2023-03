IHSG Berpotensi Turun Lagi, MNC Rekomendasikan MTEL dan PTBA

Jakarta. Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi kembali melemah ke kisaran 6.712 pada perdagangan hari ini, Rabu (8/3/2023). MNC Sekuritas merekomendasikan saham MTEL, PTBA, PWON, dan SLIS.

IHSG ditutup terkoreksi 0,6% ke 6.766 dan masih didominasi tekanan jual, namun koreksi dari IHSG masih tertahan Lower Band. IHSG membentuk lower low serta telah mengenai target koreksi minimal di 6.759. Selanjutnya. terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, di mana IHSG berpeluang menguat ke rentang 6.806-6.859. Atau, IHSG akan melanjutkan koreksinya mmenuju ke 6.712. Level support IHSG ada di 6.750, 6.688 dan level resisten 6.890, 6.961.

MTEL - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 695-710

Target Price: 740. 760

Stoploss: below 680

PTBA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 3.680-3.760

Target Price: 4.020. 4.200

Stoploss: below 3.530

PWON - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 450-456

Target Price: 468. 488

Stoploss: below 444

SLIS - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 194-200

Target Price: 244. 298

Stoploss: below 176

