Harga Minyak Mentah Anjlok Gara-gara Sentimen Suku Bunga AS

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun hingga US$ 3 per barel pada penutupan hari Selasa (7/3/2023) di AS atau Rabu pagi (8/3/2023) di Asia. Komentar dari Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell memicu kekhawatiran kenaikan suku bunga, dolar menguat, ditambah Tiongkok mengeluarkan data impor yang lemah.

Minyak mentah Brent berjangka merosot US$ 2,89, atau 3,4%, menjadi $83,29 per barel, sementara West Texas Intermediate AS turun US$ 2,88, atau 3,6%, ditutup pada US$ 77,58 per barel. Itu adalah penurunan persentase satu hari terbesar untuk kedua kontrak sejak 4 Januari.

Powell mengatakan kepada Kongres bahwa Fed kemungkinan perlu menaikkan suku bunga lebih dari yang diharapkan mengingat data ekonomi yang kuat baru-baru ini. Pernyataan Powell mendorong sebagian besar komoditas dan pasar keuangan anjlok.

Pernyataan tersebut mendorong dolar AS, yang melonjak lebih dari 1% ke level tertinggi dalam tiga bulan terakhir, membebani minyak berdenominasi dolar dengan membuatnya lebih mahal bagi pembeli yang membayar dengan mata uang lain.

Lebih banyak tekanan datang dari kontraksi ekspor dan impor Tiongkok pada Januari dan Februari, termasuk impor minyak mentah, meskipun pembatasan Covid-19 dicabut.

Neraca perdagangan Tiongkok naik ke rekor tertinggi US$ 116,88 miliar pada bulan Februari, lebih tinggi dari ekspektasi surplus $81,80 miliar, serta surplus Januari sebesar $78 miliar. Impor menyusut 10,2% dari tahun lalu, hampir dua kali lipat dari ekspektasi penurunan 5,5%, dan lebih dari penurunan Januari sebesar 7,5%.

Perkiraan pasokan yang lebih ketat dan permintaan yang lebih tinggi berhasil menjaga harga minyak dari penurunan yang lebih dalam.

