IHSG Hari Ini Dibuka Melemah, Investor Disarankan Wait and See

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah ke kisaran 6.764 pada awal perdagangan hari ini, Rabu (8/3/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi oleh pernyataan ketua the Federal Reserve Jerome Powell soal kenaikan suku bunga. IHSG kembali diprediksi melemah, sehingga investor disarankan wait and see.

Indeks saham AS anjlok di atas 1%, karena imbal hasil Treasury 2 tahun melonjak ke level tertinggi sejak 2007, memasuki level 5% teratas karena pernyataan hawkish Federal Reserve Jerome Powell soal kenaikan suku bunga agresif di bank sentral pada pertemuan bulan Maret.

Sekitar 70% trader sekarang mengharapkan Fed untuk memberikan kenaikan suku bunga 50 bps pada Pertemuan 21-22 Maret, kenaikan signifikan dari 31% pada hari Senin sebelum pernyataan Powell, seperti yang dilaporkan oleh CME Group Fedwatch. Powell juga mengatakan bahwa Fed tidak akan mempertimbangkan untuk mengubah target inflasi 2%, dan pasar kerja tidak menunjukkan bahwa penurunan ekonomi sudah dekat.

Sementara itu, dari Asia, rilis data ekonomi Tiongkok tidak mendapat sambutan positif dari pasar karena ekspor & impor YoY (Februari) lebih rendah dari estimasi maupun Januari, meski berhasil mencatatkan surplus terbesar selama 5 tahun sebesar US$ 116,88 miliar.

Kemarin, IHSG kembali membukukan penurunan sebesar 40 poin ke 6766,76, disertai net sell asing sebesar Rp 377,57 miliar, menyusutkan total beli asing dari awal tahun (YTD) menjadi Rp 2,62 triliun (bandingkan Rp 6,77 triliun pada akhir Februari). Data cadangan devisa (Feb) tercatat naik menjadi USD 140,3 miliar dari USD 139,4 miliar (Jan); namun hal tersebut tidak menghentikan pelemahan Rupiah ke Rp 15.400/USD.

Mengingat IHSG sudah mencapai 50% Fibonacci retracement, NHKSI Research memperkirakan masih ada potensi konsolidasi lebih lanjut hingga 6710. Para investor/trader pasar modal Indonesia disarankan untuk wait & see terlebih dahulu sambil menunggu IHSG mencapai area support yang solid.

