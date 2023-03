Kunjungan ke Inggris, Mendag Ingin Tingkatkan Ekspor Kopi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Negara Departemen Bisnis dan Perdagangan, utusan Perdana Menteri Inggris, serta pengusaha Inggris. Agenda ini dalam rangka meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekspor kopi Indonesia, dalam kunjungan kerja Mendag ke Inggris pada 7-9 Maret 2023.

Selanjutnya akan melakukan penandatanganan kesepakatan kopi internasional (International Coffee Agreement/ICA) serta menyampaikan pidato kunci pada Forum Bisnis United Kingdom (UK) ASEAN Business Council.

"Indonesia menyambut baik rencana penandatanganan ICA 2022 agar dapat terus bekerja sama dengan Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ICO) untuk mengatasi berbagai tantangan bagi masa depan kopi Indonesia di pasar internasional dan meningkatkan kesejahteraan petani kopi," ujar Zulkifli Hasan dikutip Antara, Rabu (8/3/2023).

Zulkifli menyebut bahwa kunjungan ini merupakan kesempatan untuk memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Inggris. Harapannya, rangkaian pertemuan ini dapat membawa hasil nyata bagi kemajuan perdagangan dan investasi Indonesia.

"Penandatanganan ICA juga menjadi landasan peningkatan kerja sama untuk merevitalisasi sektor kopi Indonesia," katanya.

Pada 2022, total perdagangan Indonesia-Inggris tercatat sebesar 2,7 miliar dolar AS, naik 5,30 persen dibanding tahun sebelumnya. Di tahun yang sama, ekspor Indonesia ke Inggris tercatat sebesar 1,7 miliar dolar AS. Sementara impor Indonesia dari Inggris sebesar 1,0 miliar dolar AS.

Sedangkan pada 2021, total perdagangan Indonesia dengan Inggris tercatat sebesar 2,6 miliar dolar AS. Dari total tersebut, ekspor Indonesia ke Inggris tercatat sebesar 1,5 miliar dolar AS. Sementara impor Indonesia dari Inggris tercatat sebesar 1,1 miliar dolar AS.

Produk ekspor utama Indonesia ke Inggris di antaranya alas kaki dengan bagian atas dari bahan tekstil, alas kaki dengan bagian atas dari kulit samak, produk pertukangan dan bahan bangunan dari kayu, minyak kelapa sawit dan mesin cetak.

Sedangkan produk impor utama Indonesia dari Inggris di antaranya kertas atau kertas karton, obat, kendaraan bermotor untuk pengangkutan, barang, sisa dan skrap fero, serta perangkat telepon.

