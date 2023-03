Astra Financial Kantongi Laba Rp 6 Triliun Sepanjang 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial) mengantongi total aset sebesar Rp 166 triliun di akhir 2022. Divisi keuangan PT Astra International Tbk (Astra) ini melayani sebanyak 25 juta konsumen.

Director-In-Charge Astra Financial Suparno Djasmin menyatakan, Astra Financial memberikan kontribusi keuntungan terhadap grup Astra sebesar 21% atau senilai Rp 6 triliun, tumbuh sebesar 22% year on year (yoy) pada tahun 2022. Dalam periode sama, Astra Financial memiliki 910 jaringan yang didukung oleh 34.000 karyawan di seluruh Indonesia

"Astra Financial memiliki peranan positif dalam mendorong pertumbuhan unit bisnis, khususnya dalam value chain Grup Astra dan diluar ekosistem Astra, serta mendorong inovasi digital. Melihat perkembangan ekonomi pasca pandemi Covid-19, kami optimistis khususnya, sektor ritel akan tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya," ungkap pria yang akrab disapa Abong itu, Rabu (8/2/2023).

Di 2022, Astra Financial telah meluncurkan SEVA sebuah platform pencarian mobil baru dari berbagai brand Astra (Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, dan Peugeot) yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan konsumen. Pada akhir tahun yang sama, Astra Financial mengakuisisi Bank Jasa Jakarta yang akan bertransformasi menjadi bank digital inovatif di Indonesia.

Kini, Astra Financial memberikan pelayanan prima dengan dukungan 14 unit bisnis di 9 industri keuangan, yaitu Pembiayaan Konsumen (FIFGROUP, ACC, dan TAF), Asuransi (Asuransi Astra dan Astra Life), Pembiayaan Alat Berat (KAF dan SANF), Fintech (Maucash), E-Money (AstraPay), Digital Ventures (Moxa dan SEVA), Modal Ventura (Astra Ventura), Dana Pensiun (Dana Pensiun Astra), dan Perbankan (Bank Jasa Jakarta).

Ditilik lebih lanjut, kontribusi perusahaan yang fokus pada pembiayaan konsumen meningkat sebesar 21% menjadi Rp 101,7 triliun. Kontribusi laba bersih dari perusahaan Grup yang fokus pada pembiayaan mobil meningkat 35% menjadi Rp1,8 triliun. Kontribusi laba bersih dari bisnis pembiayaan sepeda motor meningkat 26% menjadi Rp 3,3 triliun.

Berikutnya, total pembiayaan baru yang disalurkan oleh bisnis pembiayaan alat berat meningkat sebesar 47% menjadi Rp 9,9 triliun. Kontribusi laba bersih dari segmen ini meningkat 37% menjadi Rp 102 miliar.

Sementera perusahaan asuransi umum Grup, mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 12% menjadi Rp 1,2 triliun, terutama disebabkan pendapatan underwriting dan hasil investasi yang lebih tinggi. Perusahaan asuransi jiwa, mencatatkan peningkatan premi bruto (gross written premium/GWP) sebesar 5% menjadi Rp 6,0 triliun.

Pada bidang layanan keuangan digital Astra Financial, seperti brand Maucash, AstraPay, SEVA dan Moxa telah mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sepanjang tahun 2022, AstraPay berhasil mencatatkan Gross Transaction Value (GTV) sebesar Rp 29 triliun atau peningkatan sebesar 1.300% dibandingkan dengan tahun 2021.

Di sisi lain, pada tahun 2022 Maucash telah menyalurkan pinjaman lebih 789 ribu pinjaman dengan total lebih dari Rp 1,3 triliun. Sementara itu, Moxa pada tahun 2022 mencapai gross merchandise value (GMV) senilai Rp 1.2 triliun dengan monthly active user (MAU) sebanyak 1,36 juta.

Pencapaian ini disebut berkat optimalisasi ekosistem Astra untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna jasa keuangan Astra Financial. Selain itu, sejak diluncurkan pada Maret 2022 hingga akhir 2022 SEVA telah berhasil mencatatkan lebih dari 8.900 berita serah terima kendaraan (BSTK) dengan gross transaction value (GTV) senilai Rp 4,1 triliun.

Abong menerangkan, Astra Financial berpedoman pada sustainability framework baru Astra. Dalam ...

