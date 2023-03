Ini 4 Saham Rekomendasi MNC Sekuritas

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan terkoreksi pada perdagangan hari ini, Kamis (9/3/2023). MNC Sekuritas merekomendasikan saham AKRA, ANJT, BBCA, dan GZCO.

IHSG ditutup menguat 0,1% ke 6.776 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Posisi IHSG saat ini dimungkinkan terjadinya dua skenario, di mana IHSG masih rawan untuk melanjutkan koreksinya ke area 6.712. Skenario kedua, IHSG berpeluang menguat ke rentang 6.783-6.845. Level support di 6.688, 6.644 dan resisten di 6.890, 6.961.

Berikut adalah rekomendasi saham hari ini.

AKRA - Spec Buy

Spec Buy: 1.365-1.385

Target Price: 1.470, 1.520

Stoploss: below 1.360

ANJT - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 665-700

Target Price: 745, 765

Stoploss: below 660

BBCA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 8.475-8.525

Target Price: 8.725, 8.950

Stoploss: below 8.350

GZCO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 85-94

Target Price: 119, 140

Stoploss: below 81

