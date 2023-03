Saham Bank Merana, S&P 500 dan Dow Jones di Zona Merah

New Yok, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones jatuh pada perdagangan Kamis (9/3/2023) karena saham bank dan sektor keuangan lainnya dilanda aksi jual. Investor bersiap menunggu laporan penggajian utama Jumat (10/3/2023) yang dapat membentuk arah suku bunga, Federal Reserve (the Fed).

S&P 500 turun 1,85% menjadi 3.918,32, Dow Jones Industrial Average turun 543,54 poin, atau 1,66%, menjadi 32.254,86 dan Komposit Nasdaq turun 2,05% menjadi 11.338,35.

Pelemahan Kamis membuat Dow Jones ditutup di bawah rata-rata pergerakan 200 hari untuk pertama kalinya sejak 9 November.

Untuk minggu dan tahun ini, Dow Jones masing-masing turun 3,4% dan 2,7%. Sementara S&P dan Nasdaq masing-masing naik 2,05% dan 8,33% pada tahun 2023, tetapi berada di jalur penurunan mingguan sebesar 3% atau lebih.

SVB merosot 60% setelah mengumumkan penjualan saham senilai US$ 1,75 miliar, membuat kapitalisasi pasarnya menjadi US$ 6 miliar dan menyeret bank regional lainnya. Saham Silvergate anjlok lebih 42% di tengah berita akan menutup operasi.

Kerugian mendorong sektor keuangan S&P turun 4,1% hari terburuk sejak Juni 2020. Pemimpin sektor keuangan Bank of America dan Wells Fargo juga terpukul, masing-masing jatuh lebih 6%.

"The Fed telah mengubah narasi yang mendorong saham naik pada sebagian besar Januari dan akhir Desember," kata CEO 50 Park Investments Adam Sarhan dikutip CNBC International.

“Pasar menguat dengan asumsi bahwa Fed akan berhenti menaikkan suku bunga, di musim panas – atau dalam waktu dekat. Powell memperjelas bahwa bukan itu masalahnya," kata dia.

Namun kata dia, tidak ada data yang menunjukkan bahwa Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga.

Investor mencermati berita keadaan pasar tenaga kerja menjelang laporan nonfarm payrolls Jumat. Klaim pengangguran untuk pekan yang berakhir 4 Maret naik lebih dari yang diharapkan, menandakan bahwa pasar tenaga kerja mungkin mulai melambat.

Pelemahan bursa AS Kamis setelah Ketua The Fed Jerome Powell mengulangi pesan peringatannya kepada anggota parlemen bahwa bank sentral dapat menaikkan suku bunga lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.

Namun Powell menekankan bahwa belum ada keputusan yang dibuat pada pertemuan Maret.

