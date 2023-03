Harga Emas Naik karena Data Pekerjaan AS Tenangkan Investor

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak pada Kamis (9/3/2023) karena pelemahan dolar setelah data klaim pengangguran AS tumbuh lebih dari yang diproyeksikan. Hal ini memberikan harapan investor bahwa kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed) bisa kurang agresif daripada yang dikhawatirkan.

Harga emas di pasar spot naik 1,1% menjadi US$ 1.830,35 per ons 1.830,57 dan harga emas berjangka AS naik 0,9% menjadi US$ 1.834,60.

"Emas mengalami minggu yang sulit karena apa yang dikatakan (Jerome) Powell tentang kenaikan suku bunga, tetapi peningkatan signifikan klaim pengangguran membuat emas diperdagangkan lebih tinggi dan dolar melemah," kata analis RJO Futures Bob Haberkorn dikutip CNBC International.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran meningkat, tertinggi dalam 5 bulan minggu. Namun tren yang mendasarinya konsisten bahwa pasar tenaga kerja tetap ketat.

Sementara indeks dolar melemah 0,37%, membuat emas menjadi opsi yang lebih menarik.

"Ada celah dari jumlah tenaga kerja, ini membuat pedagang emas berpikir mungkin Fed tidak menaikkan suku bunga setengah basis poin pada pertemuan Maret," kata Haberkorn, menambahkan bahwa penurunan data nonfarm payrolls (NFP) Jumat (10/3/2023) dapat membuat emas lebih tinggi hingga US$ 1.850.

Ketua Fed Jerome Powell Rabu (8/3/2023), menegaskan kembali pesannya tentang kenaikan suku bunga lebih tinggi dan berpotensi lebih cepat.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,6% jadi US$ 20,12 per ons, platinum naik 0,8% menjadi US$ 945,02 dan paladium bertambah 2,1% menjadi US$ 1.401,53.

