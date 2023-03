Ramadan, Kinerja Emiten Barang Konsumsi Diprediksi Bersinar

Jakarta, Beritasatu.com- Kinerja emiten barang konsumsi diprediksi bersinar pada kuartal I 2023, didorong momentum tahun baru 2023, bulan Ramadan, dan Lebaran.

Financial Expert Ajaib Sekuritas Chisty Maryani menyebutkan, secara historis, konsumsi rumah tangga akan meningkat menjelang hari raya keagamaan terutama Lebaran yang berlangsung April mendatang. “Peningkatan daya beli masyarakat sudah mulai tercermin dari awal Maret 2023 yang pada akhirnya terefleksikan dalam kinerja emiten periode kuartal I 2023,” jelas Chisty dikutip Investor Daily Kamis (9/3/2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93% (yoy) pada 2022 dipicu meningkatnya pendapatan masyarakat yang tercermin dari kenaikan PPh Pasal 21 sebesar 18,36%. Adapun pada awal tahun ini, menurut survei Bank Indonesia, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) juga terpantau solid, tumbuh 112,4 terdorong dari Indeks Penghasilan yang meningkat ke level 118,5. “Tahun 2023 ini juga merupakan fase transisi dari pandemi Covid-19 menuju normal. Mobilitas masyarakat meningkat sehingga roda bisnis ekonomi dapat berjalan optimal, termasuk konsumsi masyarakat,” sambung Chisty.

Peningkatan UMP yang diberlakukan sejak awal tahun oleh pemerintah, serta anggaran bansos tahun ini sebesar Rp 476 triliun juga disebut-sebut dapat memicu kenaikan konsumsi masyarakat.

Kemudian faktor lainnya adalah kembali normalnya harga komoditas yang menjadi bahan baku emiten sektor konsumsi tersebut. Saat ini harga gandum tercatat koreksi -35,21% (yoy) dan diperdagangkan di level US$ 677 per Bu (Bushel), setelah sempat menyentuh level puncaknya di US$ 1.278 per bushel.

Dia menilai emiten yang berpotensi meroket yakni PT Indofood ICB Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR).

ICBP pada kinerjanya di sepanjang sembilan bulan pertama tahun lalu masih mampu mencatat margin EBIT 25% (yoy). Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya di 16% pada kuartal III 2022 dan 21% pada kuartal III 2021. Perseroan juga mampu mencatat kenaikan Average Selling Price (ASP) dari segmen mie instan yang meningkat 11% (yoy) dan volume penjualan yang tumbuh 5% (yoy). “Kami memandang positif dan memprediksi akan ada peningkatan kinerja ICBP ke depan, didorong landainya harga komoditas sebagai bahan baku dan ASP yang telah naik dan tinggi sejak tahun lalu,” ujar Chisty.

