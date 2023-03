Harga Emas Menanjak karena Gejolak Perbankan Seret Pasar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak hampir 2% pada Jumat (10/3/2023), didorong penurunan imbal hasil Treasury atau obligasi pemerintah AS dan pasar keuangan secara umum karena kekhawatiran kejatuhan sektor perbankan. Hal ini menutupi data pekerjaan AS yang kuat, sehingga emas menjadi primadona.

Harga emas di pasar spot naik 1,98% ke US$ 1.867,22 per ons, tertinggi sejak 14 Februari dan harga emas berjangka AS juga naik 2,03% menjadi US$ 1.871,90 per ons.

Advertisement

BACA JUGA

Harga Emas Naik karena Data Pekerjaan AS Tenangkan Investor

Masalah Sillicon Valley Bank (SVB), pemberi pinjaman teknologi AS bergejolak di pasar global sehingga memukul saham perbankan. Hal ini menopang minat emas batangan yang sering dilihat sebagai penyimpan nilai aman selama di tengah ketidakpastian.

"Titik fokus utamanya adalah imbal hasil, dan dengan turunnya imbal hasil, itu merupakan dorongan untuk pasar emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger dikutip CNBC International.

Emas, yang tidak menghasilkan bunga, diuntungkan karena imbal hasil Treasury turun di tengah gejolak pasar keuangan dan setelah data pekerjaan AS menunjukkan pendapatan per jam naik dari yang diharapkan bulan lalu. Hal itu memberi harapan bahwa Fed bisa kurang agresif dalam kenaikan suku bunga, meski penciptaan lapangan kerja kuat.

“Seperti yang dilihat pasar, komponen upah dari laporan pekerjaan AS lebih jinak dari yang diharapkan, tampaknya telah mengurangi kenaikan gaji non-pertanian yang lebih tinggi dari perkiraan,” tulis analis Kitco Metals Jim Wyckoff.

BACA JUGA

Harga Emas Melemah karena Data Pekerjaan AS Tekan Dolar

Sementara harga perak di pasar spot naik 2,17% menjadi US$ 20,507 per ons, tetapi tetap mencatat penurunan secara mingguan sebesar 3,7%.

Platinum menguat 1,55% menjadi US$ 958,90 dan paladium ambles 0,78% menjadi US$ 1.377,90.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini