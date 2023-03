Dompet Digital Dana Bisa Dipakai untuk Belanja di Alfamart

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi dompet digital Dana terus mengembangkan layanan untuk dapat dinikmati oleh lebih banyak pengguna. Dana kini hadir di 17.000 gerai Alfamart dalam rangka mendukung perluasan akses keuangan di Indonesia.

Chief Executive Officer Dana, Vince Iswara menjelaskan, Dana terus mengembangkan layanannya mulai dari menyediakan layanan cash in cash out, top up saldo, hingga tarik tunai pada gerai Alfamart di seluruh Indonesia.

Advertisement

"Opsi pembayaran nontunai yang ditawarkan Dana juga beragam, termasuk menggunakan saldo maupun kartu kredit atau debit yang terdapat pada aplikasimelalui Simpan Kartu," terang Vince Iswara, Sabtu (11/3/2023).

BACA JUGA

Transmart Tutup, Ini Kekayaan Chairul Tanjung dan Pendiri Alfamart

Menurut Vince Iswara, aplikasi pihaknya telah terintegrasi dengan lebih dari 17.000 gerai Alfamart yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami percaya kerja sama ini dapat membuka akses layanan keuangan yang lebih luas untuk masyarakat serta mempercepat adopsi penggunaan dompet digital," imbuhnya.

Vince mengungkapkan, perseron berkomitmen untuk terus mengembangkan fitur dan layanan pembayaran dan keuangan yang tersedia di aplikasi.

BACA JUGA

GOTO Jual Saham Alfamart Senilai Rp 1,5 triliun

"Berbekal ekosistem terbuka yang kami miliki, kami juga akan terus menjalin kerja sama lainnya untuk mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan Indonesia,” pungkas Vince.

Sementara itu, Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh menerangkan, kolaborasi ini guna menghadirkan layanan terbaik bagi setiap pelanggan. Kerja sama ini semakin melengkapi ragam opsi pembayaran bagi para konsumen Alfamart dan Alfagift.

"Kami menyambut positif kerja sama yang bertujuan untuk menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bertransaksi bagi pelanggan Alfamart dan pengguna Alfagift, khususnya dengan ekosistem yang disediakan oleh Dana," terang dia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini