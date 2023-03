Lewat CSW 67 PBB, Program PNM Mekaar Mendunia

PNM membeberkan rahasia suksesnya dalam mengelola Manajemen Pemberdayaan Perempuan segmen prasejahtera dalam perhelatan Commision on the Stage of Woman (CSW) 67 PBB tanggal 8 Maret 2023 di Conference Room PBB New York. Sidang dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesiadan diikuti oleh 75 peserta dari berbagai negara. (Foto : Dok. PNM) (Foto: Dok. PNM)