Harga Daging Sapi dan Ayam Merangkak di Purwakarta

Purwakarta, Beritasatu.com - Jelang bulan Ramadan, harga bahan pokok seperti harga daging sapi dan ayam di Purwakarta, Jawa Barat, merangkak naik, Minggu (12/3/2023).

Di Pasar Rebo Purwakarta, harga daging ayam dijual di kisaran Rp 35.000 per kilogram (kg)-Rp 36.000 per kilogram (kg), naik dari sebelumnya, Rp 30.000 per kilogram.

Advertisement

Pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga, lantaran bahan pokok dari pemasok sudah naik. “Kenaikan harga menjelang diprediksi terus terjadi hingga puasa atau Ramadan, bisa tembus Rp 38.000 per kilogramnya,“ ujar Nana (45), salah pedagang daging ayam.

Meski harga naik, permintaaan tetap naik sehingga omzet ada perubahan.

Sementara salah seorang pembeli daging ayam Ayi Suhartini (54) mengatakan, kenaikan harga daging ayam dinilai berat. Pasalnya daging ayam yang dibelinya akan dijual kembali, sehingga tidak bisa menaikkan harga jual. “Kenaikan harga daging ayam sangat diberatkan sekali,“ pungkas Ayi.

BACA JUGA

Jelang Puasa Harga Daging Ayam di Karawang Naik 10 Persen

Selain daging ayam, harga daging sapi juga merangkak naik. Saat ini daging sapi dijual Rp 130.000 per kilogram, dari Rp 125.000. Pedagang mengaku, harga daging sapi mulai naik, seiring naiknya harga sapi hidup. Saat ini harga rata rata sapi hidup Rp 2 juta per ekor.

“Harga daging sapi sudah naik, karena harga sapi potongan rata rata naik sehingga penjualan ikut naik,” ujar Epong (54) salah seorang pedagang daging sapi di pasar Rebo Purwakarta.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini